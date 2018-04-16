Спортсмены из Мангистау завоевали 11 медалей на международных соревнованиях в Бишкеке

Чемпионы и призеры чемпионата с тренерами. Фото предоставлено спортивной школой «Жас батыр»

«Золото» завоевали Нуралы Саффат (весовая категория 29 кг) и Еркебулан Аманкос (38 кг).



Серебряными призерами стали Нурсат Канатбаев (32 кг), Ернар Надирбай (38 кг), Мейрамбек Алдаберген (+60 кг) и Азамат Акылбаев (52 кг).



«Бронзу» завоевали Акниет Конысбай (35 кг), Ердос Бекайдаров (38 кг), Кеншилик Изтурган и Диас Отесов (48 кг), Жолдас Картбаев (+60 кг).



Сборная Мангистауской области заняла третье общекомандное место. Регион представили 25 воспитанников школы Мангистауского района и областной спортивной школы «Жас батыр». Спортсменов к турнирам подготовили тренеры Жангали Нурдаулетов и Нуржан Айдынгалиев. Наставники награждены дипломами как лучшие судьи соревнований.



Турнир по самбо и международные соревнования по дзюдо завершились в Бишкеке 15 апреля. В состязаниях приняли участие 700 спортсменов в возрасте от 12 до 16 лет из России, Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана.