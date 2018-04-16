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ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:25

Просмотров: 255

Боксеры из Мангистау привезли «золото» и «бронзу» с международного турнира в Украине

О выступлении спортсменов на международном турнире памяти мастера спорта СССР Николая Мангера рассказали в пресс-службе федерации бокса Мангистауской области.

Фото предоставлено пресс-службой федерации бокса Мангистауской области
Золотую медаль команде принес Нурбол Калжанов, выступавший в весовой категории до 56 кг.

Медаль бронзового отлива завоевал Ерик Альжанов в весе 75 кг.

Боксеры из Мангистау привезли «золото» и «бронзу» с международного турнира в Украине


Лучшим судьей турнира признан рефери из Актау, судья международной категории AIBA Руслан Бибуев.

Сборная Казахстана заняла второе общекомандное место, пропустив вперед украинских боксеров.

Международный турнир по боксу завершился 15 апреля в Херсоне (Украина). В соревнованиях приняли участие более 100 боксеров. Мангистаускую область в составе сборной Казахстана представляли три боксера, двое из которых завоевали медали.

Портал khersonline.net сообщает, что двое участников турнира оказались в больнице. Для 25-летнего боксера поединок закончился черепно-мозговой травмой и рубленой раной брови, а для 19-летнего участника – ушибленной раной головы. СМИ не уточняет, представителями какой страны являются спортсмены.


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