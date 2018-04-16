Боксеры из Мангистау привезли «золото» и «бронзу» с международного турнира в Украине

Медаль бронзового отлива завоевал Ерик Альжанов в весе 75 кг.
Лучшим судьей турнира признан рефери из Актау, судья международной категории AIBA Руслан Бибуев.
Сборная Казахстана заняла второе общекомандное место, пропустив вперед украинских боксеров.
Международный турнир по боксу завершился 15 апреля в Херсоне (Украина). В соревнованиях приняли участие более 100 боксеров. Мангистаускую область в составе сборной Казахстана представляли три боксера, двое из которых завоевали медали.
Портал khersonline.net сообщает, что двое участников турнира оказались в больнице. Для 25-летнего боксера поединок закончился черепно-мозговой травмой и рубленой раной брови, а для 19-летнего участника – ушибленной раной головы. СМИ не уточняет, представителями какой страны являются спортсмены.