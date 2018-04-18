В Актау определили победителей областного боксерского турнира

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В соревнованиях приняли участие спортсмены из Актау, Жанаозена и районов области. Победители соревнований представят регион на чемпионате Казахстана в мае.В течение трех дней боксеры, которые занимают лидирующие позиции в своих школах, боролись за места в сборной Мангистауской области.Первое место заняли Динмухаммед Ибрагимов (49 кг, Актау), Серик Оразгали (52 кг, Актау), Алдияр Ишберген (56 кг, Мунайлы), Бакытжан Нурдаулет (60 кг, Актау), Бекзат Жаксыбаев (60 кг, Жанаозен), Орынбек Мананов (64 кг, Жанаозен), Акжол Абдихан (69 кг, Жанаозен) и Женис Нуртас (81 кг, Актау).Несколько спортсменов получили специальные награды. Приз за лучший бой получили Бакытжан Нурдаулет и Кадыралиев Ажимурат (весовая категория 60 кг). Призом за волю к победе был отмечен Орысбай Нурбек (56 кг). За лучшую технику награжден Акжол Абдихан (69 кг). Лучшим рефери турнира стал Азамат Есберген.- Турнир являлся отборочным на чемпионат РК среди молодежи, который пройдет 10-15 мая в Актобе. Занявшие первые места будут представлять нашу область. Примечательно, что спортсмены из районов и городов по мастерству практически равны. Всех их объединяет воля к победе, твердый характер и желание защищать спортивную честь области, - отметил старший тренер молодежной сборной команды Мангистауской области, заслуженный тренер Казахстана Дмитрий Середов.