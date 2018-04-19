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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:04

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Каратисты из Мангистау завоевали 18 медалей на чемпионате Казахстана

Спортсмены заняли второе общекомандное место. Об итогах соревнований рассказал Максим Миримов, тренер по карате-до.

Команда Мангистауской области с тренерским составом
Спортсмены выступили в разделах «ката» и «кумите».

Обладателями золотых медалей в разделе «ката» стали София Ключник и Рауан Амантайулы.

Каратисты из Мангистау завоевали 18 медалей на чемпионате Казахстана

София Ключник на первой ступени пьедестала.


Каратисты из Мангистау завоевали 18 медалей на чемпионате Казахстана

Рауан Амантайулы - чемпион в разделе ката.


На втором месте расположился Артур Саидов. Никита Бузин стал бронзовым призером.

Каратисты из Мангистау завоевали 18 медалей на чемпионате Казахстана

Никита Бузин


В разделе «кумите» обладателями золотых медалей стали Александр Таганов, Айдос Мухат и Мейрамбек Отаргазиев. Татьяна Наливайко и Олжас Алтынбек стали серебряными призерами.

На третьем месте расположились Анастасия Рогожина, Вероника Гаплевская, Ксения Арестова, Мухамедали Агаев, Шарахан Айшабиби, Калпакбай Шаттык, Нуршапагат Дауленбайев, Асылай Савидов и Мадина Канаткызы.

Каратисты из Мангистау завоевали 18 медалей на чемпионате Казахстана


Команда Мангистауской области заняла второе место, уступив каратистам из Тараза.

Каратисты из Мангистау завоевали 18 медалей на чемпионате Казахстана


- В прошлом году наша команда стала лишь шестой. В этом году чемпионат стал более результативным. Надеемся сохранить данную динамику и, конечно, выйти в лидеры, - отметил Максим Миримов.


Чемпионат по олимпийскому карате WKF среди юниоров собрал в Байконуре 330 спортсменов. Мангистаускую область представили 45 каратистов.

Фото предоставил Максим Миримов


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