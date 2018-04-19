Каратисты из Мангистау завоевали 18 медалей на чемпионате Казахстана

София Ключник на первой ступени пьедестала.

Рауан Амантайулы - чемпион в разделе ката.

Никита Бузин

- В прошлом году наша команда стала лишь шестой. В этом году чемпионат стал более результативным. Надеемся сохранить данную динамику и, конечно, выйти в лидеры, - отметил Максим Миримов.

Спортсмены выступили в разделах «ката» и «кумите».Обладателями золотых медалей в разделе «ката» стали София Ключник и Рауан Амантайулы.На втором месте расположился Артур Саидов. Никита Бузин стал бронзовым призером.В разделе «кумите» обладателями золотых медалей стали Александр Таганов, Айдос Мухат и Мейрамбек Отаргазиев. Татьяна Наливайко и Олжас Алтынбек стали серебряными призерами.На третьем месте расположились Анастасия Рогожина, Вероника Гаплевская, Ксения Арестова, Мухамедали Агаев, Шарахан Айшабиби, Калпакбай Шаттык, Нуршапагат Дауленбайев, Асылай Савидов и Мадина Канаткызы.Команда Мангистауской области заняла второе место, уступив каратистам из Тараза.Чемпионат по олимпийскому карате WKF среди юниоров собрал в Байконуре 330 спортсменов. Мангистаускую область представили 45 каратистов.