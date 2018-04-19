Каратисты из Мангистау завоевали 18 медалей на чемпионате Казахстана

Обладателями золотых медалей в разделе «ката» стали София Ключник и Рауан Амантайулы.
На втором месте расположился Артур Саидов. Никита Бузин стал бронзовым призером.
В разделе «кумите» обладателями золотых медалей стали Александр Таганов, Айдос Мухат и Мейрамбек Отаргазиев. Татьяна Наливайко и Олжас Алтынбек стали серебряными призерами.
На третьем месте расположились Анастасия Рогожина, Вероника Гаплевская, Ксения Арестова, Мухамедали Агаев, Шарахан Айшабиби, Калпакбай Шаттык, Нуршапагат Дауленбайев, Асылай Савидов и Мадина Канаткызы.
Команда Мангистауской области заняла второе место, уступив каратистам из Тараза.
Чемпионат по олимпийскому карате WKF среди юниоров собрал в Байконуре 330 спортсменов. Мангистаускую область представили 45 каратистов.
Фото предоставил Максим Миримов