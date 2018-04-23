Бодибилдеры из Актау завоевали три медали на Кубке Казахстана

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Золотую медаль в номинации «Бодибилдинг» завоевал Султан Альбеков, выступавший в весовой категории до 80 кг. Александр Гусятников (до 100 кг) в этой же номинации удостоился серебряной награды.В номинации «Men's Physique» Зарапат Оглы Акрам стал серебряным призером.- Еще один наш атлет - Артур Сапарниязов - завоевал достойное четвертое место. По итогам турнира двум воспитанникам нашей областной федерации Султану Альбекову и Александру Гусятникову присвоены звания мастера спорта. Атлетов подготовил многократный чемпион Казахстана, старший тренер по бодибилдингу Иван Ронин. Турнир прошёл на высоком профессиональном уровне. Благодарим акимат Мангистауской области, управление спорта и физической культуры за постоянную поддержку нашей работы, - рассказал Анатолий Жданов.Мангистауская федерация бодибилдинга и фитнеса, по словам президента, прошла успешную аккредитацию.- Нам доверено проведение чемпионата Казахстана по бодибилдингу, который состоится в Актау в октябре текущего года, - сообщил Анатолий Жданов.Открытый Кубок Республики Казахстан по бодибилдингу и фитнесу завершился 21 апреля в Алматы. В соревнованиях приняли участие 250 спортсменов из Казахстана, России и Кыргызстана.