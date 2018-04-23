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ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:52

Просмотров: 518

Бодибилдеры из Актау завоевали три медали на Кубке Казахстана

В копилке спортсменов одно «золото» и два «серебра». Об этом сообщил Анатолий Жданов, президент Мангистауской федерации бодибилдинга и фитнеса.

Фото Ивана Ронина и Анатолия Жданова
Золотую медаль в номинации «Бодибилдинг» завоевал Султан Альбеков, выступавший в весовой категории до 80 кг. Александр Гусятников (до 100 кг) в этой же номинации удостоился серебряной награды.

В номинации «Men's Physique» Зарапат Оглы Акрам стал серебряным призером.



- Еще один наш атлет - Артур Сапарниязов - завоевал достойное четвертое место. По итогам турнира двум воспитанникам нашей областной федерации Султану Альбекову и Александру Гусятникову присвоены звания мастера спорта. Атлетов подготовил многократный чемпион Казахстана, старший тренер по бодибилдингу Иван Ронин. Турнир прошёл на высоком профессиональном уровне. Благодарим акимат Мангистауской области, управление спорта и физической культуры за постоянную поддержку нашей работы, - рассказал Анатолий Жданов.

Мангистауская федерация бодибилдинга и фитнеса, по словам президента, прошла успешную аккредитацию.

- Нам доверено проведение чемпионата Казахстана по бодибилдингу, который состоится в Актау в октябре текущего года, - сообщил Анатолий Жданов.

Открытый Кубок Республики Казахстан по бодибилдингу и фитнесу завершился 21 апреля в Алматы. В соревнованиях приняли участие 250 спортсменов из Казахстана, России и Кыргызстана.


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Актауские бодибилдеры завоевали три медали на Кубке Казахстана по бодибилдингу и фитнесу


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Комментарии ( 1 )

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mustain (Посетители) Сегодня, 11:40
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