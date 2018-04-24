Руководитель управления физкультуры и спорта Мангистау получил должность в Министерстве

Родился в 1978 году. Образование высшее. В 1999 году окончил Казахскую государственную академию спорта и туризма по специальности «преподаватель физической культуры, тренер по спорту», в 2004 году – магистратуру Казахского национального университета имени Аль-Фараби по специальности «педагогика».



Трудовую деятельность начал в 2003 году с должности тренера-преподавателя ГККП «Детско-юношеский клуб физической подготовки № 15» в Алматы.



С 2004 по 2006 годы работал методистом по спорту Акмолинской областной школы-интерната для одаренных в спорте детей имени Богенбай батыра, главным специалистом отдела внутренней политики в Степногорске.



С 2006 по 2012 годы занимал должность главного специалиста отдела летних олимпийских видов спорта, главного эксперта управления олимпийских видов спорта, начальника управления массового спорта Комитета по спорту Министерства туризма и спорта Республики Казахстан.



С 2012 по 2014 годы работал заместителем директора департамента физической культуры Агентства РК по делам спорта и физической культуры.

Руководил управлением развития массовых и неолимпийских видов спорта Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК.

Бекболат Байжанов приступил к работе в новой должности 23 апреля.- Было приятно работать с коллегами. Проделано немало. В прошлом году наша команда сумела значительно увеличить число жителей, занимающихся спортом. В районах области открылись отделения федераций. Мангистауская область взяла «золото» на чемпионате мира по карате. Наши спортсмены стали призерами чемпионата мира по дзюдо и таэквондо. Это значит, что у нас есть резерв на Азиатские Игры в этом году и Олимпиаду в Токио в 2020 году, - отметил Бекболат Байжанов.Теперь уже бывший руководитель Мангистауского управления физической культуры и спорта рассказал о ближайших проектах, которые реализуют в регионе.- Закладка камня в строительство Ледового дворца пройдет 1 мая. С 3 по 6 мая в Актау пройдет международный турнир по греко-римской борьбе. Запланирована закладка камня в строительство Центра бокса, строительство в Актау областной школы-интерната для одаренных в спорте детей. Много что сделано, многое еще предстоит, я желаю коллегам успехов, верю в них, - поделился Бекболат Байжанов.Обязанности руководителя Мангистауского управления физической культуры и спорта исполняет Нурбек Карабалаев.Бекболат Байжанов возглавлял управление физической культуры и спорта с сентября 2016 года.