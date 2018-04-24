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ЛАДА.kz » Спорт

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 10:01

Просмотров: 385

Руководитель управления физкультуры и спорта Мангистау получил должность в Министерстве

Бекболата Байжанова назначили заместителем председателя Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК. Обязанности руководителя управления физической культуры и спорта Мангистауской области исполняет Нурбек Карабалаев.

Бекболат Байжанов. Фото автора из архива Lada.kz
Бекболат Байжанов приступил к работе в новой должности 23 апреля.

- Было приятно работать с коллегами. Проделано немало. В прошлом году наша команда сумела значительно увеличить число жителей, занимающихся спортом. В районах области открылись отделения федераций. Мангистауская область взяла «золото» на чемпионате мира по карате. Наши спортсмены стали призерами чемпионата мира по дзюдо и таэквондо. Это значит, что у нас есть резерв на Азиатские Игры в этом году и Олимпиаду в Токио в 2020 году, - отметил Бекболат Байжанов.

Теперь уже бывший руководитель Мангистауского управления физической культуры и спорта рассказал о ближайших проектах, которые реализуют в регионе.

- Закладка камня в строительство Ледового дворца пройдет 1 мая. С 3 по 6 мая в Актау пройдет международный турнир по греко-римской борьбе. Запланирована закладка камня в строительство Центра бокса, строительство в Актау областной школы-интерната для одаренных в спорте детей. Много что сделано, многое еще предстоит, я желаю коллегам успехов, верю в них, - поделился Бекболат Байжанов.

Обязанности руководителя Мангистауского управления физической культуры и спорта исполняет Нурбек Карабалаев.

Бекболат Байжанов возглавлял управление физической культуры и спорта с сентября 2016 года.

Биография Беболата Байжанова:

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Комментарии ( 3 )

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Mona (Посетители) Сегодня, 10:34
Чупакабра,
Может, борец?)))
 
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Kirilka (Посетители) Сегодня, 10:27
С деловым видом ходил по ЖасКанату, а толку не было только таблички повесил "курить запрещено", можно подумать без него золото не взяли бы каратисты или дети пошли спортом заниматься из-за него???
 
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  • Toryn
 Чупакабра (Посетители) Сегодня, 10:21
Чёт он не похож на физкультурника , больше на начальника общепита похож lol
 
 

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