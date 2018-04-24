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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:37

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Семилетний теннисист из Актау стал чемпионом республиканского турнира

О выступлении Алишера Сарсенгали на турнире «Красный мяч» в Кызылорде рассказал Азат Мангубаев, директор теннисного центра Актау.

Алишер Сарсенгали в центре. Фото предоставил Азат Мангубаев
В матче за первое место актауский теннисист одолел соперника из Кызылорды.

Алишер Сарсенгали занимается теннисом два с половиной года у тренера Куатбека Абиева. Это третья золотая медаль юного теннисиста, завоеванная на республиканских соревнованиях.

- Для юных теннисистов очень важны соревнования такого уровня. Они являются одной из ступеней в их спортивной карьере. Прежде всего победа Алишера Сарсенгали – это работа перспективных молодых тренеров. За поддержку выражаю благодарность городскому акимату в лице руководителя отдела физической культуры и спорта Каната Жумабаева, - поделился Азат Мангубаев.


Республиканский турнир, участниками которого стали теннисисты в возрасте от шести до восьми лет, завершился 22 апреля.


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