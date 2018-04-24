Семилетний теннисист из Актау стал чемпионом республиканского турнира

- Для юных теннисистов очень важны соревнования такого уровня. Они являются одной из ступеней в их спортивной карьере. Прежде всего победа Алишера Сарсенгали – это работа перспективных молодых тренеров. За поддержку выражаю благодарность городскому акимату в лице руководителя отдела физической культуры и спорта Каната Жумабаева, - поделился Азат Мангубаев.

В матче за первое место актауский теннисист одолел соперника из Кызылорды.Алишер Сарсенгали занимается теннисом два с половиной года у тренера Куатбека Абиева. Это третья золотая медаль юного теннисиста, завоеванная на республиканских соревнованиях.Республиканский турнир, участниками которого стали теннисисты в возрасте от шести до восьми лет, завершился 22 апреля.