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ЛАДА.kz » Спорт

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 13:32

Просмотров: 67

На Кубке Азии мангистауские дзюдоисты завоевали три «золота»

Чемпионами Кубка Азии, прошедшего 21-23 апреля в Алматы, и посвященного почетному президенту федерации дзюдо РК Бекету Махмутову, стали Бауржан Нарбаев, Сунгат Жубаткан и Бейбит Мадеев. За чемпионский титул сражались 200 молодых спортсменов из Кыргызстана, Кореи, Узбекистана, Таджикистана и Казахстана. О победе наших атлетов рассказал Манарбек Бисекенов, директор Мангистауской областной специализированной детско-юношеской спортивной школы «Жас батыр».

Бауржан Нарбаев, Манарбек Бисекенов и Сунгат Жубаткан. Фото Акерке Гагаринкызы
Бауржан Нарбаев показал лучшую схватку в весовой категории 60 кг. Сунгат Жубаткан стал чемпионом в весе 66 кг. Бейбит Мадеев завоевал чемпионский титул в категории 81 кг.

- Бауржан и Сунгат принесли нашей команде «золото» в первый день соревнований. До этого они уже становились чемпионами Азии. На следующий день победой порадовал Бейбит. В схватке с представителем казахстанской команды Мадеев показал свое явное преимущество. Победу одержал он и во встрече с корейским спортсменом. В решающем бою Бейбит одолел соперника из Кыргыстана и стал чемпионом. Бейбит Мадеев – чемпион Казахстана среди молодежи, мастер спорта по дзюдо, - рассказал Манарбек Бисекенов.


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