На Кубке Азии мангистауские дзюдоисты завоевали три «золота»

Бауржан Нарбаев, Манарбек Бисекенов и Сунгат Жубаткан. Фото Акерке Гагаринкызы

Бауржан Нарбаев показал лучшую схватку в весовой категории 60 кг. Сунгат Жубаткан стал чемпионом в весе 66 кг. Бейбит Мадеев завоевал чемпионский титул в категории 81 кг.



- Бауржан и Сунгат принесли нашей команде «золото» в первый день соревнований. До этого они уже становились чемпионами Азии. На следующий день победой порадовал Бейбит. В схватке с представителем казахстанской команды Мадеев показал свое явное преимущество. Победу одержал он и во встрече с корейским спортсменом. В решающем бою Бейбит одолел соперника из Кыргыстана и стал чемпионом. Бейбит Мадеев – чемпион Казахстана среди молодежи, мастер спорта по дзюдо, - рассказал Манарбек Бисекенов.