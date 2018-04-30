Алибек Сарсенгали выступит на международном турнире по греко-римской борьбе в Актау

Алибек Сарсенгалиев со своим тренером Александром Цыгановым

- Надеюсь, что будет хорошая и зрелищная борьба, потому что на турнире выступят основные фавориты - это иранцы, азербайджанцы, киргизы и узбеки. Им не уступают и литовские, белорусские, российские борцы, у которых очень сильная школа, - отметил Нурлан Джалимов.