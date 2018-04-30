Алибек Сарсенгали выступит на международном турнире по греко-римской борьбе в Актау

На прошедшем международном турнире в Болгарии борец уже стал бронзовым призером.
В родных стенах спортсмен надеется удостоиться золотой награды.
Помимо Алибека в числе мангистауских спортсменов выступят четыре борца: Закир Каржау - 72 кг, Адиль Максатов - 63 кг, которые входят в состав молодежной сборной Мангистауской области, и Канат Куралбек - 60 кг, Ерназар Косов — 55 кг из областной юношеской сборной.
Участниками турнира станут около 300 сильнейших палуанов из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Литвы, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Украины.
Соревнования пройдут при поддержке Министерства культуры и спорта РК, акимата Мангистауской области и федерации борьбы Казахстана.
Призовой фонд распределяется по 1000 долларов за первое, 700 долларов за второе и 500 долларов за третье место в каждой весовой категории.
Соревнования стартуют 4 мая во дворце спорта «Мангистау Арена» в 10:00 часов. Официальная церемония открытия в 15:00 часов.
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