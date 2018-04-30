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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:46

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Алибек Сарсенгали выступит на международном турнире по греко-римской борьбе в Актау

На предстоящем международном турнире по греко-римской борьбе среди юниоров на призы первого олимпийского чемпиона, чемпиона мира, Героя труда Казахстана Жаксылыка Ушкемпирова выступит 19-летний борец из Актау - Алибек Сарсенгали. Об этом сообщил Нурлан Джалимов, исполнительный директор федерации греко-римской, вольной и женской борьбы Мангистауской области.

Фото предоставил Нурлан Джалимов
Алибек Сарсенгали, по словам Нурлана Джалимова, один из перспективных спортсменов Мангистауской области и Казахстана, который входит в состав молодежной сборной страны. Спортсмен борется в весовой категории 130 кг.

На прошедшем международном турнире в Болгарии борец уже стал бронзовым призером.

В родных стенах спортсмен надеется удостоиться золотой награды.

Алибек Сарсенгали выступит на международном турнире по греко-римской борьбе в Актау

Алибек Сарсенгалиев со своим тренером Александром Цыгановым


Помимо Алибека в числе мангистауских спортсменов выступят четыре борца: Закир Каржау - 72 кг, Адиль Максатов - 63 кг, которые входят в состав молодежной сборной Мангистауской области, и Канат Куралбек - 60 кг, Ерназар Косов — 55 кг из областной юношеской сборной.

Участниками турнира станут около 300 сильнейших палуанов из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Литвы, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Украины.

Соревнования пройдут при поддержке Министерства культуры и спорта РК, акимата Мангистауской области и федерации борьбы Казахстана.

Призовой фонд распределяется по 1000 долларов за первое, 700 долларов за второе и 500 долларов за третье место в каждой весовой категории.

- Надеюсь, что будет хорошая и зрелищная борьба, потому что на турнире выступят основные фавориты - это иранцы, азербайджанцы, киргизы и узбеки. Им не уступают и литовские, белорусские, российские борцы, у которых очень сильная школа, - отметил Нурлан Джалимов.


Соревнования стартуют 4 мая во дворце спорта «Мангистау Арена» в 10:00 часов. Официальная церемония открытия в 15:00 часов.



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