В Бейнеу определили победителей областного боксерского турнира

Назад Вперед





























































Состязания завершились 28 апреля. Спортсмены соревновались в 15-ти весовых категориях.Первое место заняли Диас Асанов (40 кг, Жанаозен), Мейирбек Калилаев (42 кг, Бейнеу), Айдас Улыкпанов (44 кг, Шетпе), Баянгали Кайпы (46 кг, Шетпе), Абзалбек Толегенов (48 кг, Мунайлы), Серали Жолмаганбетов (50 кг, Мунайлы), Берекет Тайров (52 кг, Бейнеу), Ернар Жанат (54 кг, Актау), Багдат Сарсенов (56 кг, Каракия), Адилхан Кульджанов (60 кг, Актау), Айбек Аманбек (63 кг, Актау), Расул Отебай (66 кг, Шетпе), Диас Исатаев (70 кг, Бейнеу), Арман Сарсенбаев (75 кг, Жанаозен), Сетенов Акжол (80 кг, Бейнеу), Нурдос Танжар (+80 кг, Мунайлы).Несколько спортсменов получили специальные награды. Приз за лучший бой получили Бекболат Бектурғанов (Шетпе) и Диас Асанов (Жанаозен). Призом за волю к победе был отмечен Танжар Нурдос (Мұнайлы). Лучшим боксёром турнира стал Мейрбек Калилаев (Бейнеу). За лучшую технику награжден Айдос Улыкпанов (Шетпе). Лучшим судьей стал Косай Улагат из Шетпе.Победители и призеры соревнований получили ценные подарки от спонсоров.