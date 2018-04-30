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ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:54

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В Бейнеу определили победителей областного боксерского турнира

В Бейнеу в минувшие выходные завершился областной турнир по боксу среди молодежи 2003-2004 годов рождения. Соревнования были посвящены Дню единства народа Казахстана. В соревнованиях приняли участие спортсмены из Актау и районов области.

Финальные поединки. Фото предоставлено пресс-службой федерации бокса Мангистауской области
Состязания завершились 28 апреля. Спортсмены соревновались в 15-ти весовых категориях.

Первое место заняли Диас Асанов (40 кг, Жанаозен), Мейирбек Калилаев (42 кг, Бейнеу), Айдас Улыкпанов (44 кг, Шетпе), Баянгали Кайпы (46 кг, Шетпе), Абзалбек Толегенов (48 кг, Мунайлы), Серали Жолмаганбетов (50 кг, Мунайлы), Берекет Тайров (52 кг, Бейнеу), Ернар Жанат (54 кг, Актау), Багдат Сарсенов (56 кг, Каракия), Адилхан Кульджанов (60 кг, Актау), Айбек Аманбек (63 кг, Актау), Расул Отебай (66 кг, Шетпе), Диас Исатаев (70 кг, Бейнеу), Арман Сарсенбаев (75 кг, Жанаозен), Сетенов Акжол (80 кг, Бейнеу), Нурдос Танжар (+80 кг, Мунайлы).



Несколько спортсменов получили специальные награды. Приз за лучший бой получили Бекболат Бектурғанов (Шетпе) и Диас Асанов (Жанаозен). Призом за волю к победе был отмечен Танжар Нурдос (Мұнайлы). Лучшим боксёром турнира стал Мейрбек Калилаев (Бейнеу). За лучшую технику награжден Айдос Улыкпанов (Шетпе). Лучшим судьей стал Косай Улагат из Шетпе.

Победители и призеры соревнований получили ценные подарки от спонсоров.


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В Бейнеу определили победителей областного боксерского турнира


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