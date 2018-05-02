Джитсеры из Мангистау стали обладателями четырех наград в Париже

Абу-Бакир Жанибек (до 62 кг) и Куандык Конысов (до 56 кг) удостоились серебряных наград в разделе «не-ваза-систем». В этом же разделе Дархан Нортаев (до 62 кг) расположился на третьей ступени пьедестала.
Бронзовую медаль в копилку сборной принес Абу-Бакир Жанибек (до 62 кг), который еще выступил в разделе «файтинг-систем».
Международный рейтинговый турнир Jiu-Jitsu Grand Slam Paris Open-2018 прошел в столице Франции с 28 по 30 апреля. Участниками стали около 1000 джитсеров из 40 стран.
С 3 по 6 мая в Актобе мангистауские джитсеры выступят на Кубке Казахстана.
«Не-ваза-систем» - это раздел борьбы джиу-джитсу, где основное внимание уделяется переводу противника в борьбу на землю, а также техникам, позволяющим быстро закончить поединок (болевые и удушающие приемы).
«Файтинг-систем» - во время поединка спортсмены применяют ударную, бросковую технику, технику борьбы в партере, болевые и удушающие приемы.
Фото предоставил Данияр Алиш
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