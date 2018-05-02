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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 15:39

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Джитсеры из Мангистау стали обладателями четырех наград в Париже

На международном турнире по джиу-джитсу в копилку сборной страны спортсмены принесли две серебряные и две бронзовые медали. О результатах рассказал Данияр Алиш, представитель федерации джиу-джитсу по Мангистауской области.

Дархан Нортаев, Куандык Конысов, Болат Дюсенбиев и Абу-Бакир Жанибек
Казахстан на турнире представили члены национальной сборной страны из девяти спортсменов. В их числе шесть мангистауских джитсеров под руководством двух тренеров федерации Болата Дюсенбиева и Ерболека Кудайбергенулы. Это Нурлан Есполов, Сапармурат Нурмухамбетов, Дархан Нортаев, Абу-Бакир Жанибек, Куандык Конысов и Алия Тлепова.

Абу-Бакир Жанибек (до 62 кг) и Куандык Конысов (до 56 кг) удостоились серебряных наград в разделе «не-ваза-систем». В этом же разделе Дархан Нортаев (до 62 кг) расположился на третьей ступени пьедестала.

Бронзовую медаль в копилку сборной принес Абу-Бакир Жанибек (до 62 кг), который еще выступил в разделе «файтинг-систем».

Джитсеры из Мангистау стали обладателями четырех наград в Париже


- Grand Slam Paris Open - один из главных международных и престижных стартов, который является рейтинговым для участия на Всемирных Играх. В целом ребята показали отличные результаты, в чем большая заслуга их тренеров, - поделился Данияр Алиш.


Международный рейтинговый турнир Jiu-Jitsu Grand Slam Paris Open-2018 прошел в столице Франции с 28 по 30 апреля. Участниками стали около 1000 джитсеров из 40 стран.

С 3 по 6 мая в Актобе мангистауские джитсеры выступят на Кубке Казахстана.

«Не-ваза-систем» - это раздел борьбы джиу-джитсу, где основное внимание уделяется переводу противника в борьбу на землю, а также техникам, позволяющим быстро закончить поединок (болевые и удушающие приемы).

«Файтинг-систем» - во время поединка спортсмены применяют ударную, бросковую технику, технику борьбы в партере, болевые и удушающие приемы.



Фото предоставил Данияр Алиш


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Джитсеры из Мангистау стали обладателями четырех наград в Париже


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