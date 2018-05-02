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ЛАДА.kz » Спорт

Опубликовано: Сегодня, 19:45

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Баскетбольный клуб «Каспий» поборется с «Тоболом» за III место чемпионата Казахстана

Игры между баскетбольными клубами из Актау и Костаная пройдут 3 и 4 мая. Об этом сообщили в пресс-службе баскетбольного клуба «Каспий».

Афиша матчей между клубами из Актау и Костаная. Фото предоставлено пресс-службой БК «Каспий»
Игры за III место чемпионата Казахстана по баскетболу среди мужских команд пройдут в спортивном комплексе «Батыр» в 34 микрорайоне Актау. Начало в 19:00. Для болельщиков будет организован автобус.

Точки сбора:

- 18:05 – ТЦ «Алатау», 2 микрорайон;
- 18:10 – автобусная остановка в 8 микрорайоне (напротив 7-12);
- 18:15 – площадь государственных церемоний (флагшток), 12 микрорайон;
- 18:20 – 13 микрорайон (напротив ЦОНа).

Обратный рейс от СК «Батыр» в 21:00.

Серия игр за III место, как сообщили в пресс-службе БК «Каспий», проходит до третьей победы. Первые два матча прошли в Костанае 25 и 26 апреля и завершились победой «Тобола».

Прямую трансляцию матча планируют вести на официальном канале БК «Каспий» в YouTube.

В матче примут участие игроки БК «Каспий» Жалгасбек Кадыр (№1), Азим Ягодкин (№2), Данил Давлетбаев (№4), Роберт Пан (№6), Жандос Утесинов (№7), Аймурат Саткеев (№9), Павел Михеев (№15), Валерий Симонов (№16), Дмитрий Свиридов (№19), Роман Марчук (№22), Владимир Курочкин (№23).

Главный тренер спортсменов – Евгений Исаков. Тренер по общей физической подготовке – Айбек Джакауов.


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