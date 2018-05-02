Баскетбольный клуб «Каспий» поборется с «Тоболом» за III место чемпионата Казахстана

Точки сбора:
- 18:05 – ТЦ «Алатау», 2 микрорайон;
- 18:10 – автобусная остановка в 8 микрорайоне (напротив 7-12);
- 18:15 – площадь государственных церемоний (флагшток), 12 микрорайон;
- 18:20 – 13 микрорайон (напротив ЦОНа).
Обратный рейс от СК «Батыр» в 21:00.
Серия игр за III место, как сообщили в пресс-службе БК «Каспий», проходит до третьей победы. Первые два матча прошли в Костанае 25 и 26 апреля и завершились победой «Тобола».
Прямую трансляцию матча планируют вести на официальном канале БК «Каспий» в YouTube.
В матче примут участие игроки БК «Каспий» Жалгасбек Кадыр (№1), Азим Ягодкин (№2), Данил Давлетбаев (№4), Роберт Пан (№6), Жандос Утесинов (№7), Аймурат Саткеев (№9), Павел Михеев (№15), Валерий Симонов (№16), Дмитрий Свиридов (№19), Роман Марчук (№22), Владимир Курочкин (№23).
Главный тренер спортсменов – Евгений Исаков. Тренер по общей физической подготовке – Айбек Джакауов.
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