Спортсменки из Актау завоевали две «бронзы» чемпионата Казахстана по вольной борьбе

- Хочется отметить, что Ольга недавно стала мамой и на подготовку к чемпионату оставалось всего два месяца. Проведена большая работа по подготовке к чемпионату. Спортсменка смогла за такой короткий срок подготовиться и войти в тройку лучших, - рассказал Александр Мухалев.
Еще одну бронзовую медаль завоевала Жансая Омарова, выступавшая в весовой категории 57 кг. Жансая выполнила норматив мастера спорта Казахстана.
Спортсмены выражают благодарность за поддержку управлению спорта Мангистауской области и тренерам - Александру Мухалеву, Юлии Хамелис, Мируерт Дынбаевой.
Чемпионат Казахстана по вольной и греко-римской борьбе среди девушек завершился 2 мая в Шымкенте.
Напомним, в прошлом году Ольга Калинина завоевала золотую медаль на чемпионате Казахстана по вольной борьбе.
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