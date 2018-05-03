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ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 13:32

Просмотров: 77

Спортсменки из Актау завоевали две «бронзы» чемпионата Казахстана по вольной борьбе

Ольга Калинина и Жансая Омарова - воспитанницы школы высшего спортивного мастерства имени Шохыра Болтекулы. О выступлении спортсменок рассказал Александр Мухалев, тренер Мангистауской областной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва.

Ольга Калинина. Фото из личного архива спортсменки
В борьбе за серебряную медаль Ольга Калинина (весовая категория 68 кг) уступила спортсменке из Алматы и завоевала «бронзу» чемпионата.

- Хочется отметить, что Ольга недавно стала мамой и на подготовку к чемпионату оставалось всего два месяца. Проведена большая работа по подготовке к чемпионату. Спортсменка смогла за такой короткий срок подготовиться и войти в тройку лучших, - рассказал Александр Мухалев.

Еще одну бронзовую медаль завоевала Жансая Омарова, выступавшая в весовой категории 57 кг. Жансая выполнила норматив мастера спорта Казахстана.

Спортсменки из Актау завоевали две «бронзы» чемпионата Казахстана по вольной борьбе


Спортсмены выражают благодарность за поддержку управлению спорта Мангистауской области и тренерам - Александру Мухалеву, Юлии Хамелис, Мируерт Дынбаевой.

Чемпионат Казахстана по вольной и греко-римской борьбе среди девушек завершился 2 мая в Шымкенте.

Напомним, в прошлом году Ольга Калинина завоевала золотую медаль на чемпионате Казахстана по вольной борьбе.


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