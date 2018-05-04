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ЛАДА.kz » Спорт

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 19:40

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Жителей Актау приглашают на утреннюю зарядку со звездами казахстанского спорта

На набережной в Актау пройдет встреча с именитыми представителями греко-римской борьбы, чемпионами мира и олимпийских игр - Даулетом Турлыхановым и Жаксылыком Ушкемпировым. Жителям будет предложена спортивная и развлекательная программа. Об этом проинформировали в управлении физической культуры и спорта.

Флешмоб на набережной. Фото из архива управления
В Актау 4 мая стартовал международный турнир на призы олимпийского чемпиона Жаксылыка Ушкемпирова. В рамках соревнований именитый спортсмен встретится с мангистаусцами на набережной Актау.

- Встреча с чемпионом начнется с утренней зарядки. Затем у жителей и гостей области будет возможность поучаствовать в минимарафоне, соревнованиях по перетягиванию каната, поднятию гирь, армрестлингу. Предусмотрена также танцевально-спортивная программа для девушек, - прокомментировал Адильбек Шамьянов, специалист отдела управления физической культы и спорта.

Кроме Жаксылыка Ушкемпирова в спортивном мероприятии примут участие Даулет Турлыханов, президент совета азиаткой борьбы, семикратный чемпион СССР по греко-римской борьбе, призер азиатских и мировых игр, серебряный призер XXIV олимпийских игр, Юрий Мельниченко, чемпион XXVI Олимпийских игр, чемпион мира, трехкратный чемпион Азии, вице-президент федерации и ассоциации борьбы, а также другие известные спортсмены.

Жаксылык Ушкемпиров – заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер Казахской ССР, первый этнический казах – олимпийский чемпион, чемпион мира.

Место проведения: Актау, набережная (напротив гостиницы «Виктория»).
Начало в 09:30 часов 5 мая.


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