Жителей Актау приглашают на утреннюю зарядку со звездами казахстанского спорта

Флешмоб на набережной. Фото из архива управления

В Актау 4 мая стартовал международный турнир на призы олимпийского чемпиона Жаксылыка Ушкемпирова. В рамках соревнований именитый спортсмен встретится с мангистаусцами на набережной Актау.



- Встреча с чемпионом начнется с утренней зарядки. Затем у жителей и гостей области будет возможность поучаствовать в минимарафоне, соревнованиях по перетягиванию каната, поднятию гирь, армрестлингу. Предусмотрена также танцевально-спортивная программа для девушек, - прокомментировал Адильбек Шамьянов, специалист отдела управления физической культы и спорта.



Кроме Жаксылыка Ушкемпирова в спортивном мероприятии примут участие Даулет Турлыханов, президент совета азиаткой борьбы, семикратный чемпион СССР по греко-римской борьбе, призер азиатских и мировых игр, серебряный призер XXIV олимпийских игр, Юрий Мельниченко, чемпион XXVI Олимпийских игр, чемпион мира, трехкратный чемпион Азии, вице-президент федерации и ассоциации борьбы, а также другие известные спортсмены.



Жаксылык Ушкемпиров – заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер Казахской ССР, первый этнический казах – олимпийский чемпион, чемпион мира.



Место проведения: Актау, набережная (напротив гостиницы «Виктория»).

Начало в 09:30 часов 5 мая.