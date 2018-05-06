Баскетбольный клуб «Каспий» уступил костанайскому «Тоболу»

- Данный сезон выдался очень сложным для нас в связи с тем, что в этом году подросла женская команда «Каспий». Много сил и дополнительного финансирования было направлено для того, чтобы команда смогла выступить достойно. В этом сезоне, в целом, мы выполнили нашу задачу, а именно, прошли в финал женской командой, став серебряными призерами. Девушки стали еще опытнее и сильнее. Мы уверенно сможем конкурировать в будущем и продолжать борьбу за «золото». Теперь целью для нас является только чемпионство Казахстана в женском баскетболе. Все это отчасти сказалось на том, что где-то мы не смогли усилить мужскую команду за счет того, что в бюджете были определенные ограничения. Но несмотря на все трудности, мы рискнули, в этом году играли составом слабее, по сравнению с прошлым, без легионеров. На протяжении сезона команда показывала хорошую игру и нам удавалось выигрывать костанайскую команду в регулярном чемпионате со счётом 3:1 (3 победы, одно поражение). Но концовка сезона все-таки показала нам в полной мере дефицит потенциала команды, как результат - очень тяжелая финальная серия с «Тоболом», где мы практически во всех играх имели шансы на победу, но, к сожалению, не смогли их реализовать, - поделился по итогам сезона управляющий баскетбольным клубом «Каспий» Самсон Аракелян.

- Впервые в сборную приглашен игрок женской команды «Каспий» Александра Петелина, а также два игрока мужской команды Азим Ягодкин и Аймурат Саткеев. В межсезонье у наших сборных будет очень плотный график игр. Я надеюсь, что наши ребята смогут достойно представлять страну на международной арене. Мы будем болеть за них, как за «Каспий», но теперь уже в форме национальной сборной. Также в летнее время клуб усилит работу в массовом секторе баскетбола. Начнется эксплуатация и управление реконструированной в прошлом году баскетбольной площадки «Doma Doma Street Court». На площадке будет организован полноценный сезон с регулярными тренировками и турнирами. От лица всего клуба мы хотим выразить огромную благодарность нашим болельщикам. Такой поддержки и веры в команду нет ни у одного клуба, - дополнил Самсон Аракелян.

Счет в первом матче открыли костанайцы, но игроки «Каспия» исправили положение и вырвались вперед. Во второй четверти преимущество оставалось за командой «Тобол». Третья четверть завершилась в пользу наших земляков. В последнем периоде благодаря слаженной игре команды актауские баскетболисты удержали преимущество до конца матча. Итог встречи 86:78 в пользу «Каспия».Самым результативным игроком этого матча стали Павел Михеев. На его счету 20 очков. Дмитрий Свиридов принес команде 16 очков, Азим Ягодкин - 15 очков. Результат Роберта Пана 14 очков, Аймурата Саткеева 11 очков.Завершающая встреча за третье место завершилась со счетом 75:83 в пользу команды «Тобол». В итоге команда из Костаная стала бронзовым призером чемпионата (ранее она одержала две победы над «Каспием» в Костанае).По завершению чемпионата определили пятерку лучших игроков сезона 2017-2018.Награду в номинации «Лучший разыгрывающий» получил игрок ПБК Каспий – Азим Ягодкин.В этом году баскетбольный клуб «Каспий» предоставляет для национальной сборной Казахстана еще больше игроков.