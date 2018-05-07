Ученики специальной школы №2 Актау победили в областном турнире по мини-футболу

Победители и участники турнира. Фото предоставлено М.Жарылгас

Первое место завоевала команда «Актау-1» из специальной школы №2. «Серебро» турнира - у команды специальной школы №5 из Жанаозена. На третьем месте расположилась команда специальной школы №6 из Курыка. Четвертое место заняла команда «Актау-2» специальной школы №2. На пятом месте расположилась команда специальной школы №3 из Мунайлинского района.



Как рассказала Марина Жарылгас, директор Мангистауского филиала «Специальная Олимпиада Казахстана», в каждую команду вошли восемь участников в возрасте от 10 до 16 лет.



- Все команды отлично подготовились к соревнованиям. В этом году желающих играть в футбол стало больше. Турнир проходил по правилам FIFA (международной федерации футбола), - поделилась Марина Жарылгас.



Победители и участники получили дипломы и медали от Клуба инвалидного спорта Мангистауской области.



Марина Жарылгас отметила, что теперь спортсмены готовятся к участию в Специальной казахстанской олимпиаде, которая пройдет в начале июня в Костанае. В программе олимпиады - бадминтон, боулинг, бочче, плавание, пауэрлифтинг.



Соревнования прошли 5 мая в Актау.