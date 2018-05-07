Ученики специальной школы №2 Актау победили в областном турнире по мини-футболу

Как рассказала Марина Жарылгас, директор Мангистауского филиала «Специальная Олимпиада Казахстана», в каждую команду вошли восемь участников в возрасте от 10 до 16 лет.
- Все команды отлично подготовились к соревнованиям. В этом году желающих играть в футбол стало больше. Турнир проходил по правилам FIFA (международной федерации футбола), - поделилась Марина Жарылгас.
Победители и участники получили дипломы и медали от Клуба инвалидного спорта Мангистауской области.
Марина Жарылгас отметила, что теперь спортсмены готовятся к участию в Специальной казахстанской олимпиаде, которая пройдет в начале июня в Костанае. В программе олимпиады - бадминтон, боулинг, бочче, плавание, пауэрлифтинг.
Соревнования прошли 5 мая в Актау.
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