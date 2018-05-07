«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 07 Мая
+23...+29
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 328.85 KZT
  • €1 = 393.24 KZT
  • 1 RUB = 5.26 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Спорт

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 11:29

Просмотров: 153

Ученики специальной школы №2 Актау победили в областном турнире по мини-футболу

В соревнованиях участвовали спортсмены с особыми потребностями из четырех специальных школ Мангистауской области.

Победители и участники турнира. Фото предоставлено М.Жарылгас
Первое место завоевала команда «Актау-1» из специальной школы №2. «Серебро» турнира - у команды специальной школы №5 из Жанаозена. На третьем месте расположилась команда специальной школы №6 из Курыка. Четвертое место заняла команда «Актау-2» специальной школы №2. На пятом месте расположилась команда специальной школы №3 из Мунайлинского района.

Как рассказала Марина Жарылгас, директор Мангистауского филиала «Специальная Олимпиада Казахстана», в каждую команду вошли восемь участников в возрасте от 10 до 16 лет.

- Все команды отлично подготовились к соревнованиям. В этом году желающих играть в футбол стало больше. Турнир проходил по правилам FIFA (международной федерации футбола), - поделилась Марина Жарылгас.

Победители и участники получили дипломы и медали от Клуба инвалидного спорта Мангистауской области.

Марина Жарылгас отметила, что теперь спортсмены готовятся к участию в Специальной казахстанской олимпиаде, которая пройдет в начале июня в Костанае. В программе олимпиады - бадминтон, боулинг, бочче, плавание, пауэрлифтинг.

Соревнования прошли 5 мая в Актау.


Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика