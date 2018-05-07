За титул чемпиона области в Актау боролись 230 боксеров

Назад Вперед





































Золотые медали завоевали Ильяс Дукенбай (30 кг, Мунайлинский район), Олжас Темирбай (32 кг, Актау), Оспан Сисенбаев (32 кг, Актау), Мухамеджан Сейтхан (34 кг, Актау), Нурдаулет Тасполатов (34 кг, Актау), Бердибек Кырыкмылтык (36 кг, Каракиянский район), Айтбек Майланов (36 кг, Мунайлинский район), Рысбек Кайыргали (38 кг, Актау), Бекзат Бердибай (38 кг, Актау), Нуркен Шаменов (40 кг, Актау), Косан Шайхы (40 кг, Актау), Жаксылык Алданазар (42 кг, Актау), Геннадий Буторин (44 кг, Актау), Багдаулет Нуркенес (46 кг, Каракиянский район), Жалгас Шынтемиров (48 кг, Каракиянский район), Ниаз Сахан (50 кг, Актау), Нурдаулет Нарбаев (52 кг, Актау), Нуртилек Абай (54 кг, Жанаозен), Айказы Сисенбаев (56 кг, Шетпе), Имангали Алпамысов (58 кг, Актау), Захар Мужев (60 кг, Актау), Азамат Нигметов (63 кг, Актау), Канат Тлеккабылов (66 кг, Актау), Жарас Танбаев (+70 кг, Жанаозен).Один из победителей турнира - Геннадий Буторин поделился впечатлениями от соревнований. Спортсмен занимается боксом семь лет.- Турнир получился для меня непростым. Пришлось бороться с сильными соперниками. В финале и вовсе пришлось выйти на ринг против друга Ушанги Инасаридзе. Но я старался показать все, чему меня научили тренеры. За счет большой самоотдачи и желания выиграть победа в финале досталась мне. Надеюсь, я показал зрелищный бой, буду и дальше стараться, - сказал Геннадий Буторин.Организатором турнира выступила федерация бокса Мангистауской области при поддержке городского отдела физической культуры и спорта.- Примечательно, что спортсмены из районов и городов по мастерству практически равны. Всех их объединяет воля к победе, твердый характер и желание защищать спортивную честь области, - отметил Жарас Калимов, тренер Мангистауской школы бокса.Областной турнир по боксу прошел со 2 по 4 мая в спортивном комплексе «Маяк». Бои прошли в 19 весовых категориях.Соревнования посвятили Дню защитника Отечества и Дню Победы. Участие в турнире приняли 230 спортсменов из районов Мангистауской области, Актау и Жанаозена.