За титул чемпиона области в Актау боролись 230 боксеров

Один из победителей турнира - Геннадий Буторин поделился впечатлениями от соревнований. Спортсмен занимается боксом семь лет.
- Турнир получился для меня непростым. Пришлось бороться с сильными соперниками. В финале и вовсе пришлось выйти на ринг против друга Ушанги Инасаридзе. Но я старался показать все, чему меня научили тренеры. За счет большой самоотдачи и желания выиграть победа в финале досталась мне. Надеюсь, я показал зрелищный бой, буду и дальше стараться, - сказал Геннадий Буторин.
Организатором турнира выступила федерация бокса Мангистауской области при поддержке городского отдела физической культуры и спорта.
- Примечательно, что спортсмены из районов и городов по мастерству практически равны. Всех их объединяет воля к победе, твердый характер и желание защищать спортивную честь области, - отметил Жарас Калимов, тренер Мангистауской школы бокса.
Областной турнир по боксу прошел со 2 по 4 мая в спортивном комплексе «Маяк». Бои прошли в 19 весовых категориях.
Соревнования посвятили Дню защитника Отечества и Дню Победы. Участие в турнире приняли 230 спортсменов из районов Мангистауской области, Актау и Жанаозена.
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