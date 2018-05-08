Гимнастки из Жанаозена завоевали шесть золотых медалей на республиканском турнире в Атырау

Жанаозенские гимнастки на третьей ступени пьедестала

- Соперники, действительно, очень сильные. Но девочки - большие молодцы. Держались, не терялись. Я рада, что в индивидуальном первенстве они все заняли первое и второе места. В групповом выступлении, конечно, они немного расслабились и растерялись, - поделилась Жамиля Байгулова.

В индивидуальном зачете Еркеназ Кабулова, Аружан Ерлепес, Иса Каусар, Асемай Узбекбай, Динара Жумаева и Аяжан Аманкан завоевали «золото». Перезат Ерлепес завоевала серебряную медаль.В групповом зачете команда, в состав которой вошли Аделя Утеген, Асемай Узбебай, Еркеназ Кабулова, Динара Жумаева и Аяжан Аманкан, заняла третье место.За оказанную поддержку тренеры и их воспитанники благодарят директора Дома творчества школьников Максата Мамутова, президента федерации художественной гимнастики Мангистауской области Бибигуль Тулегенову и старшего тренера по художественной гимнастике Мангистауской области Бибигуль Ерназарову.Открытый республиканский турнир по художественной гимнастике завершился в Атырау 6 мая и собрал более 100 участников.