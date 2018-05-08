Гимнастки из Жанаозена завоевали шесть золотых медалей на республиканском турнире в Атырау

В групповом зачете команда, в состав которой вошли Аделя Утеген, Асемай Узбебай, Еркеназ Кабулова, Динара Жумаева и Аяжан Аманкан, заняла третье место.
За оказанную поддержку тренеры и их воспитанники благодарят директора Дома творчества школьников Максата Мамутова, президента федерации художественной гимнастики Мангистауской области Бибигуль Тулегенову и старшего тренера по художественной гимнастике Мангистауской области Бибигуль Ерназарову.
Открытый республиканский турнир по художественной гимнастике завершился в Атырау 6 мая и собрал более 100 участников.
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