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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 13:38

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Гимнастки из Жанаозена завоевали шесть золотых медалей на республиканском турнире в Атырау

О результатах выступлений юных спортсменок в личном и групповом зачетах рассказала Жамиля Байгулова, старший тренер по художественной гимнастике Дома творчества школьников Жанаозена.

Фото Жамили Байгуловой
В индивидуальном зачете Еркеназ Кабулова, Аружан Ерлепес, Иса Каусар, Асемай Узбекбай, Динара Жумаева и Аяжан Аманкан завоевали «золото». Перезат Ерлепес завоевала серебряную медаль.

В групповом зачете команда, в состав которой вошли Аделя Утеген, Асемай Узбебай, Еркеназ Кабулова, Динара Жумаева и Аяжан Аманкан, заняла третье место.

Гимнастки из Жанаозена завоевали шесть золотых медалей на республиканском турнире в Атырау

Жанаозенские гимнастки на третьей ступени пьедестала


- Соперники, действительно, очень сильные. Но девочки - большие молодцы. Держались, не терялись. Я рада, что в индивидуальном первенстве они все заняли первое и второе места. В групповом выступлении, конечно, они немного расслабились и растерялись, - поделилась Жамиля Байгулова.


За оказанную поддержку тренеры и их воспитанники благодарят директора Дома творчества школьников Максата Мамутова, президента федерации художественной гимнастики Мангистауской области Бибигуль Тулегенову и старшего тренера по художественной гимнастике Мангистауской области Бибигуль Ерназарову.

Открытый республиканский турнир по художественной гимнастике завершился в Атырау 6 мая и собрал более 100 участников.


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