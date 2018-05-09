Легкоатлеты из Актау завоевали шесть медалей на республиканских соревнованиях

Адиль Рамет

Александр Лысенко

- Все выступили отлично, выполнили поставленные задачи и улучшили свои личные рекорды. Теперь будем готовиться к чемпионату Казахстана среди юношей 2001-2002 годов рождения, который пройдет в Шымкенте 13 и 14 мая. Турнир станет отборочным на чемпионат Азии в Таиланде. В числе претендентов - Александр Лысенко, Дамир Куанышбек и Арина Мишеева, - сообщила Асия Рабаева.

Адиль Рамет стал победителем в прыжках в длину с результатом 7,35 метра. В 10-борье атлет набрал 5 908 очков и занял второе место.В метании копья обладателем золотой медали стал Александр Лысенко. Результат спортсмена - 53,9 метра.Данил Мамаев стал серебряным призером в метании молота с результатом 18,75 метра.Дамир Куанышбек занял второе место в беге на 400 метров с результатом 50,087 секунды. На дистанции 100 метров Вячеслав Славнов завоевал «бронзу» с результатом 11,048 секунды.Спортсмены благодарят управление физической культуры и спорта Мангистауской области, актауский городской отдел физической культуры и спорта, областную федерацию легкой атлетики, руководство Дворца спорта «Мангистау Арена» и ДЮСШ по парусному спорту.Чемпионат Казахстана по легкой атлетике среди юниоров 1999-2000 годов рождения завершился в Шымкенте 6 мая.