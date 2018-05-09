«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 09 Мая
+26...+28
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 328.85 KZT
  • €1 = 393.24 KZT
  • 1 RUB = 5.26 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:04

Просмотров: 234

Легкоатлеты из Актау завоевали шесть медалей на республиканских соревнованиях

Две золотые, три серебряные и одна бронзовая медаль – результат актауских спортсменов. Итогами чемпионата Казахстана по легкой атлетике среди юниоров 1999-2000 годов рождения поделилась тренер Асия Рабаева.

Метатель молота Данил Мамаев. Фото предоставила Асия Рабаева
Адиль Рамет стал победителем в прыжках в длину с результатом 7,35 метра. В 10-борье атлет набрал 5 908 очков и занял второе место.

Легкоатлеты из Актау завоевали шесть медалей на республиканских соревнованиях

Адиль Рамет


В метании копья обладателем золотой медали стал Александр Лысенко. Результат спортсмена - 53,9 метра.

Легкоатлеты из Актау завоевали шесть медалей на республиканских соревнованиях

Александр Лысенко


Данил Мамаев стал серебряным призером в метании молота с результатом 18,75 метра.

Дамир Куанышбек занял второе место в беге на 400 метров с результатом 50,087 секунды. На дистанции 100 метров Вячеслав Славнов завоевал «бронзу» с результатом 11,048 секунды.

- Все выступили отлично, выполнили поставленные задачи и улучшили свои личные рекорды. Теперь будем готовиться к чемпионату Казахстана среди юношей 2001-2002 годов рождения, который пройдет в Шымкенте 13 и 14 мая. Турнир станет отборочным на чемпионат Азии в Таиланде. В числе претендентов - Александр Лысенко, Дамир Куанышбек и Арина Мишеева, - сообщила Асия Рабаева.


Спортсмены благодарят управление физической культуры и спорта Мангистауской области, актауский городской отдел физической культуры и спорта, областную федерацию легкой атлетики, руководство Дворца спорта «Мангистау Арена» и ДЮСШ по парусному спорту.

Чемпионат Казахстана по легкой атлетике среди юниоров 1999-2000 годов рождения завершился в Шымкенте 6 мая.


Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика