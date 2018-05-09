Легкоатлеты из Актау завоевали шесть медалей на республиканских соревнованиях

В метании копья обладателем золотой медали стал Александр Лысенко. Результат спортсмена - 53,9 метра.
Данил Мамаев стал серебряным призером в метании молота с результатом 18,75 метра.
Дамир Куанышбек занял второе место в беге на 400 метров с результатом 50,087 секунды. На дистанции 100 метров Вячеслав Славнов завоевал «бронзу» с результатом 11,048 секунды.
Спортсмены благодарят управление физической культуры и спорта Мангистауской области, актауский городской отдел физической культуры и спорта, областную федерацию легкой атлетики, руководство Дворца спорта «Мангистау Арена» и ДЮСШ по парусному спорту.
Чемпионат Казахстана по легкой атлетике среди юниоров 1999-2000 годов рождения завершился в Шымкенте 6 мая.
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