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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 06:55

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«Кубок Дружбы» принес актауским баскетболистам серебряную и бронзовую награды

На «Кубке Дружбы» среди юношей, прошедшем с 5 по 7 мая в Уральске, две команды сборной Мангистауской области 2003-2004 и 2005-2006 годов рождения провели по три встречи. О результатах игр сообщили в пресс-службе баскетбольного клуба «Каспий».

Сборная Мангистауской области 2003-2004. Фото предоставили в пресс-службе баскетбольного клуба «Каспий»
Сборная Мангистауской области 2003-2004 уступила в первой встрече сборной Западно-Казахстанской области со счетом 41:45. Второй матч с командой областной детско-юношеской спортивной школы «ОБЖСМ 2003» из Уральска закончился в пользу наших земляков — 43:21. В третьем матче с уральской командой областной детско-юношеской спортивной школы «ОБЖСМ-2004» актауские баскетболисты уступили со счетом 22:53.

Таким образом, игроки сборной Мангистауской области 2003-2004 под руководством тренера Ярослава Качеровского завоевали серебро.
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«Кубок Дружбы» принес актауским баскетболистам серебряную и бронзовую награды

Никита Афанасьев - лучший игрок кубка в возрастной категории 2003-2004


Сборная Мангистауской области 2005-2006 в первом матче уступила атырауским баскетболистам со счетом 11:59. Вторая встреча с командой Западно-Казахстанской области «БКО» из Уральска также обернулась проигрышем — 23:59. Счет матча с игроками уральской областной детско-юношеской спортивной школы «ОБЖСМ-2005» составил 43:26 в нашу пользу.

Сборная Мангистауской области 2005-2006 под руководством тренера Владислава Трофимова стала бронзовым призером.

«Кубок Дружбы» принес актауским баскетболистам серебряную и бронзовую награды

Наров Марлен - лучший игрок кубка в возрастной категории 2005-2006


Баскетбольный клуб «Каспий» поздравляет игроков актауских команд и желает еще более высоких побед в будущем.


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