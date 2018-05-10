«Кубок Дружбы» принес актауским баскетболистам серебряную и бронзовую награды

Таким образом, игроки сборной Мангистауской области 2003-2004 под руководством тренера Ярослава Качеровского завоевали серебро.
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Сборная Мангистауской области 2005-2006 в первом матче уступила атырауским баскетболистам со счетом 11:59. Вторая встреча с командой Западно-Казахстанской области «БКО» из Уральска также обернулась проигрышем — 23:59. Счет матча с игроками уральской областной детско-юношеской спортивной школы «ОБЖСМ-2005» составил 43:26 в нашу пользу.
Сборная Мангистауской области 2005-2006 под руководством тренера Владислава Трофимова стала бронзовым призером.
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Баскетбольный клуб «Каспий» поздравляет игроков актауских команд и желает еще более высоких побед в будущем.
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