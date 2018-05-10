«Кубок Дружбы» принес актауским баскетболистам серебряную и бронзовую награды

Никита Афанасьев - лучший игрок кубка в возрастной категории 2003-2004

Наров Марлен - лучший игрок кубка в возрастной категории 2005-2006

Сборная Мангистауской области 2003-2004 уступила в первой встрече сборной Западно-Казахстанской области со счетом 41:45. Второй матч с командой областной детско-юношеской спортивной школы «ОБЖСМ 2003» из Уральска закончился в пользу наших земляков — 43:21. В третьем матче с уральской командой областной детско-юношеской спортивной школы «ОБЖСМ-2004» актауские баскетболисты уступили со счетом 22:53.Таким образом, игроки сборной Мангистауской области 2003-2004 под руководством тренера Ярослава Качеровского завоевали серебро.⠀⠀⠀⠀Сборная Мангистауской области 2005-2006 в первом матче уступила атырауским баскетболистам со счетом 11:59. Вторая встреча с командой Западно-Казахстанской области «БКО» из Уральска также обернулась проигрышем — 23:59. Счет матча с игроками уральской областной детско-юношеской спортивной школы «ОБЖСМ-2005» составил 43:26 в нашу пользу.Сборная Мангистауской области 2005-2006 под руководством тренера Владислава Трофимова стала бронзовым призером.Баскетбольный клуб «Каспий» поздравляет игроков актауских команд и желает еще более высоких побед в будущем.