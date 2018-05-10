Спортсмены из Актау завоевали четыре медали на турнире по вольной борьбе в Санкт-Петербурге

Всероссийский традиционный турнир «День Победы» завершился в Санкт-Петербурге 8 мая. Участниками стали более 150 спортсменов из Российской федерации, Казахстана, Польши и Швеции.
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