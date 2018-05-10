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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:09

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Спортсмены из Актау завоевали четыре медали на турнире по вольной борьбе в Санкт-Петербурге

Обладателями «золота» стали подопечные тренера Каната Озганбаева. Спортсмены занимаются в спортивном зале «Волна».

Генрих Багдасарян, Мухаммбет Далабаев, Дархан Бейсенов и Эльхан Асадов. Фото спортсменов
Актауские борцы Дархан Бейсенов (57 кг), Мухамбет Далабаев (61 кг), Эльхан Асадов (86 кг) и Генрих Багдасарян (97 кг) удостоились чемпионского титула в своих весовых категориях. Спортсмены входят в состав сборной Республики Казахстан по вольной борьбе.

Спортсмены из Актау завоевали четыре медали на турнире по вольной борьбе в Санкт-Петербурге


Всероссийский традиционный турнир «День Победы» завершился в Санкт-Петербурге 8 мая. Участниками стали более 150 спортсменов из Российской федерации, Казахстана, Польши и Швеции.

Спортсмены из Актау завоевали четыре медали на турнире по вольной борьбе в Санкт-Петербурге


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