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ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:00

Просмотров: 366

Марал Танибергенова из Актау завоевала бронзовую медаль на чемпионате Азии по вольной борьбе

Спортсменка выступила в весовой категории 40 килограммов. В борьбе за третье место Марал Танибергенова одержала победу над спортсменкой из Японии. Об итогах соревнований рассказал Александр Мухалев, тренер Мангистауской областной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва.

Марал Танибергенова. Фото предоставлено Александром Мухалевым
Марал Танибергенова провела четыре схватки. В предварительной схватке Марал одолела соперницу из Индии. В следующих встречах проиграла спортсменкам из Узбекистана и Монголии. В борьбе за третье место одолела спортсменку из Японии.

- Марал в очередной раз показала хороший результат. Со счетом 8:5 одолела соперницу из Японии. В прошлом году Марал завоевала «серебро» чемпионата. Огромную благодарность за подготовку к соревнованиям хочу выразить тренерам Юлии Хамелис и Мируерт Дынбаевой, - отметил Александр Мухалев.

Чемпионат Азии проходил в Ташкенте. В соревнованиях приняли участие около 400 спортсменов из 21 страны: Китай, Индия, Иран, Иордания Япония, Казахстан, Кыргызстан, Южная Корея, Саудовская Аравия, Монголия, Пакистан, Сингапур, Сирия, Таиланд, Туркменистан, Тайвань, Оман, Узбекистан и другие.


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Комментарии ( 1 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 11:38
Qutty bolsyn Maral. Yeńbegiń jemisin bere bersin, keremet
 
 

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