Марал Танибергенова из Актау завоевала бронзовую медаль на чемпионате Азии по вольной борьбе

Марал Танибергенова. Фото предоставлено Александром Мухалевым

Марал Танибергенова провела четыре схватки. В предварительной схватке Марал одолела соперницу из Индии. В следующих встречах проиграла спортсменкам из Узбекистана и Монголии. В борьбе за третье место одолела спортсменку из Японии.



- Марал в очередной раз показала хороший результат. Со счетом 8:5 одолела соперницу из Японии. В прошлом году Марал завоевала «серебро» чемпионата. Огромную благодарность за подготовку к соревнованиям хочу выразить тренерам Юлии Хамелис и Мируерт Дынбаевой, - отметил Александр Мухалев.



Чемпионат Азии проходил в Ташкенте. В соревнованиях приняли участие около 400 спортсменов из 21 страны: Китай, Индия, Иран, Иордания Япония, Казахстан, Кыргызстан, Южная Корея, Саудовская Аравия, Монголия, Пакистан, Сингапур, Сирия, Таиланд, Туркменистан, Тайвань, Оман, Узбекистан и другие.