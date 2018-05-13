Актауский бодибилдер стал чемпионом Казахстана и Средней Азии

Нурсултан Амантай и чемпион Ухтам Жумамуратов

- Атлет занимается всего лишь полгода. Он физически одарен. Когда я первый раз увидел его в зале, то понял, что у него огромный потенциал. Мышцы по всем критериям подходят для атлета-физика. Я предложил ему выступить, он загорелся. Мы начали ежедневно усердно работать над детализацией мышц. На три месяца я прописал ему диету. За месяц до соревнований она была уже более жесткой. После проигрыша выиграть «абсолютку» - это что-то нечто. На этот раз не только стал победителем в своей категории, но и стал лучшим среди лучших. Это большой поворот, - поделился Нурсултан Амантай.

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Нурсултан Амантай и серебряная медалистка Яна Рачинская

За лучшую команду и развитие бодибилдинга и фитнеса в Мангистауской области Нурсултана Амантая удостоили кубка и медали.

- Абсолютно все ребята выступили отлично, я очень рад. Конечно, это не повод расслабляться. Мы нацелены на чемпионат мира и турнир Arnold Classic, - дополнил Нурсултан Амантай.