Актауский бодибилдер стал чемпионом Казахстана и Средней Азии

Команда Мангистауской области. Фото предоставил Нурсултан Амантай
В прошлом месяце Ухтам Жумамуратов стал
шестым на чемпионате Центральной Азии.
На этот раз, по словам тренера, Ухтам хорошо «довелся», были учтены все прошлые ошибки. В борьбе он стал обладателем «золота» в своей категории «атлет-физик» свыше 175 см. В следующем раунде он испытал себя в абсолютной категории и стал обладателем чемпионского титула.
Нурсултан Амантай и чемпион Ухтам Жумамуратов
- Атлет занимается всего лишь полгода. Он физически одарен. Когда я первый раз увидел его в зале, то понял, что у него огромный потенциал. Мышцы по всем критериям подходят для атлета-физика. Я предложил ему выступить, он загорелся. Мы начали ежедневно усердно работать над детализацией мышц. На три месяца я прописал ему диету. За месяц до соревнований она была уже более жесткой. После проигрыша выиграть «абсолютку» - это что-то нечто. На этот раз не только стал победителем в своей категории, но и стал лучшим среди лучших. Это большой поворот, - поделился Нурсултан Амантай.
Кайрат Танибергенов, ставший
победителем чемпионата Центральной Азии, на этом турнире взял «золото» в весовой категории до 75 кг.
Кайрат Танибергенов с тренером и друзьями
Дебютант Рустем Даулетбаев (категория до 70 кг), который занимается бодибилдингом всего пять месяцев, удостоился серебряной награды. Еще один новичок Мырза Тугузбаев, выступающий в категории до 85 кг, стал стал обладателем третьего места. Он самый юный атлет в мангистауской команде.
Рустем Даулетбаев, Ухтам Жумамуратов и Мырза Тугузбаев
Из девушек отличилась Яна Рачинская, которая удостоилась «серебра» в категории «атлет-физик».
Нурсултан Амантай и серебряная медалистка Яна Рачинская
Шолпан Джантлеуова в категории «модель-физик» заняла шестое место.
За лучшую команду и развитие бодибилдинга и фитнеса в Мангистауской области Нурсултана Амантая удостоили кубка и медали.
- Абсолютно все ребята выступили отлично, я очень рад. Конечно, это не повод расслабляться. Мы нацелены на чемпионат мира и турнир Arnold Classic, - дополнил Нурсултан Амантай.
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