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ЛАДА.kz » Спорт

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 12:15

Просмотров: 164

Мейрамбек Жанабай и Куналим Ержанов представят Мангистау на республиканском турнире «Қазақстан барысы-2018»

Актауский палуан Мейрамбек Жанабай стал победителем областного состязания по қазақ күресі «Қазақстан барысы», прошедшего в областном центре 13 мая. Второе место завоевал Куналим Ержанов из Актау. Оба палуана представят Мангистау на республиканском турнире, который пройдет в июле в Астане.

Сильнейшие палуаны Мангистау. Фото Аскара Агатаева
За традиционный золотой пояс боролись 14 борцов из пяти районов области, Актау и Жанаозена – победители городских и районных туров.

Главная схватка развернулась между Мейрамбеком Жанабаем и одним из главных открытий турнира - Куналимом Ержановым. В итоге пояс победителя и чек на сумму 500 000 тенге получил Мейрамбек Жанабай. Куналим Ержанов награжден денежным призом в 300 000 тенге. Третье место и 100 000 тенге завоевал Галымжан Шолтаев.

Как сказал Аббат Урисбаев, президент областной федерации қазақ күресі, главной сенсацией турнира стал вылет на стадии четвертьфинала трехкратного чемпиона «Қазақстан барысы» Нурдаулета Жарылгапова. За выход в полуфинал борец уступил Куналиму Ержанову.

- Областной турнир открыл новые имена, что говорит об активном развитии национального вида борьбы, особенно в селах. Налицо конкуренция, которую представляют молодые и амбициозные спортсмены. Благодарим руководство области, меценатов, оказывающим постоянную поддержку турниру, - поделился Аббат Урисбаев.


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