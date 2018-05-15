Мейрамбек Жанабай и Куналим Ержанов представят Мангистау на республиканском турнире «Қазақстан барысы-2018»

Сильнейшие палуаны Мангистау. Фото Аскара Агатаева

За традиционный золотой пояс боролись 14 борцов из пяти районов области, Актау и Жанаозена – победители городских и районных туров.



Главная схватка развернулась между Мейрамбеком Жанабаем и одним из главных открытий турнира - Куналимом Ержановым. В итоге пояс победителя и чек на сумму 500 000 тенге получил Мейрамбек Жанабай. Куналим Ержанов награжден денежным призом в 300 000 тенге. Третье место и 100 000 тенге завоевал Галымжан Шолтаев.



Как сказал Аббат Урисбаев, президент областной федерации қазақ күресі, главной сенсацией турнира стал вылет на стадии четвертьфинала трехкратного чемпиона «Қазақстан барысы» Нурдаулета Жарылгапова. За выход в полуфинал борец уступил Куналиму Ержанову.



- Областной турнир открыл новые имена, что говорит об активном развитии национального вида борьбы, особенно в селах. Налицо конкуренция, которую представляют молодые и амбициозные спортсмены. Благодарим руководство области, меценатов, оказывающим постоянную поддержку турниру, - поделился Аббат Урисбаев.