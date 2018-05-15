Легкоатлеты из Актау завоевали семь медалей на республиканских соревнованиях

Данил Мамаев стал бронзовым призером в этой же дисциплине. Его результат – 45 метров. Вторую бронзовую медаль спортсмен завоевал в толкании ядра с результатом 7,95 метра.
В беге на 400 метров Дамир Куанышбек удостоился «бронзы» с результатом 50,07 секунды.
Сабира Мусина в семиборье заняла второе место, набрав 3 550 очков.
Арина Мишеева стала серебряным призером в беге на 400 метров с барьерами.
Сборная Мангистауской области в составе Арины Мишеевой, Марии Май, Ксении Герасимовой и Екатерины Агафоновой заняла третье место в эстафете 4x400 метров.
Чемпионат РК среди молодежи 1996-2000 годов рождения и юношей 2001-2002 годов рождения прошел в Шымкенте 13 и 14 мая. Участниками стали около 600 легкоатлетов.
За поддержку и подготовку легкоатлетов тренер и спортсмены благодарят управление физической культуры и спорта Мангистауской области, актауский городской отдел физической культуры и спорта, областную федерацию легкой атлетики, руководство Дворца спорта «Мангистау Арена» и ДЮСШ по парусному спорту.
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