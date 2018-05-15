Легкоатлеты из Актау завоевали семь медалей на республиканских соревнованиях

На первой ступени пьедестала - Александр Лысенко

Бронзовый призер Данил Мамаев

Дамир Куанышбек на третьем месте

Арина Мишеева удостоилась серебряной медали

- Спортсмены выложились на 90 процентов. Многие улучшили свои личные рекорды. Пока один из участников выступит на чемпионате Азии – это Александр Лысенко. Следующие отборочные соревнованию пройдут в Алматы с 19 по 21 мая. Шансы попасть туда есть у Арины Мишеевой и Дамира Куанышбека, - поделилась Асия Рабаева.

В метании копья чемпионом стал Александр Лысенко с результатом 60,24 метра. Спортсмена отобрали для участия в чемпионате Азии, который пройдет в Таиланде.Данил Мамаев стал бронзовым призером в этой же дисциплине. Его результат – 45 метров. Вторую бронзовую медаль спортсмен завоевал в толкании ядра с результатом 7,95 метра.В беге на 400 метров Дамир Куанышбек удостоился «бронзы» с результатом 50,07 секунды.Сабира Мусина в семиборье заняла второе место, набрав 3 550 очков.Арина Мишеева стала серебряным призером в беге на 400 метров с барьерами.Сборная Мангистауской области в составе Арины Мишеевой, Марии Май, Ксении Герасимовой и Екатерины Агафоновой заняла третье место в эстафете 4x400 метров.Чемпионат РК среди молодежи 1996-2000 годов рождения и юношей 2001-2002 годов рождения прошел в Шымкенте 13 и 14 мая. Участниками стали около 600 легкоатлетов.За поддержку и подготовку легкоатлетов тренер и спортсмены благодарят управление физической культуры и спорта Мангистауской области, актауский городской отдел физической культуры и спорта, областную федерацию легкой атлетики, руководство Дворца спорта «Мангистау Арена» и ДЮСШ по парусному спорту.