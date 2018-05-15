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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:27

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Легкоатлеты из Актау завоевали семь медалей на республиканских соревнованиях

В числе наград одна золотая, две серебряные и четыре бронзовые медали. О выступлении спортсменов рассказала тренер Асия Рабаева.

Победитель в метании копья - Александр Лысенко. Фото Асии Рабаевой
В метании копья чемпионом стал Александр Лысенко с результатом 60,24 метра. Спортсмена отобрали для участия в чемпионате Азии, который пройдет в Таиланде.

Легкоатлеты из Актау завоевали семь медалей на республиканских соревнованиях

На первой ступени пьедестала - Александр Лысенко


Данил Мамаев стал бронзовым призером в этой же дисциплине. Его результат – 45 метров. Вторую бронзовую медаль спортсмен завоевал в толкании ядра с результатом 7,95 метра.

Легкоатлеты из Актау завоевали семь медалей на республиканских соревнованиях

Бронзовый призер Данил Мамаев


В беге на 400 метров Дамир Куанышбек удостоился «бронзы» с результатом 50,07 секунды.

Легкоатлеты из Актау завоевали семь медалей на республиканских соревнованиях

Дамир Куанышбек на третьем месте


Сабира Мусина в семиборье заняла второе место, набрав 3 550 очков.

Арина Мишеева стала серебряным призером в беге на 400 метров с барьерами.

Легкоатлеты из Актау завоевали семь медалей на республиканских соревнованиях

Арина Мишеева удостоилась серебряной медали


Сборная Мангистауской области в составе Арины Мишеевой, Марии Май, Ксении Герасимовой и Екатерины Агафоновой заняла третье место в эстафете 4x400 метров.

- Спортсмены выложились на 90 процентов. Многие улучшили свои личные рекорды. Пока один из участников выступит на чемпионате Азии – это Александр Лысенко. Следующие отборочные соревнованию пройдут в Алматы с 19 по 21 мая. Шансы попасть туда есть у Арины Мишеевой и Дамира Куанышбека, - поделилась Асия Рабаева.


Чемпионат РК среди молодежи 1996-2000 годов рождения и юношей 2001-2002 годов рождения прошел в Шымкенте 13 и 14 мая. Участниками стали около 600 легкоатлетов.

За поддержку и подготовку легкоатлетов тренер и спортсмены благодарят управление физической культуры и спорта Мангистауской области, актауский городской отдел физической культуры и спорта, областную федерацию легкой атлетики, руководство Дворца спорта «Мангистау Арена» и ДЮСШ по парусному спорту.


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