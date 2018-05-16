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ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:56

Просмотров: 284

Нурлан Сабиров из Актау завоевал «золото» на международном турнире по боксу в Алматы

В Алматы завершился международный турнир по боксу на призы первого министра обороны Республики Казахстан Сагадата Нурмагамбетова. Боксер из Актау Нурлан Сабиров победил в четырех схватках и стал обладателем золотой медали. Об этом сообщили в пресс-службе федерации бокса Мангистауской области.

Фото предоставлено пресс-службой федерации бокса Мангистау
Международный турнир по боксу завершился 15 мая в Алматы. В соревнованиях приняли участие 127 боксеров из Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Монголии, России и Таджикистана.

В течение пяти дней боксеры боролись за медали в 10 весовых категориях.

Мангистаускую область представлял мастер спорта по боксу Нурлан Сабиров, выступающий в весовой категории до 81 кг. Со слов тренеров актауской школы бокса, Нурлан Сабиров достойно провел четыре боя и стал победителем международного турнира.

- Боксеры хорошо двигались, увидели сильные удары, скорость, концентрацию. Вероятно, все это принесло высокие результаты. Чувствуется, что была проделана огромная работа, - отметили в пресс-службе федерации бокса Мангистауской области.


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