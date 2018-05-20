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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 12:49

Просмотров: 343

Теннисистка из Актау стала третьей на республиканском турнире

13-летняя Гузель Торшаева вошла в юношескую национальную сборную. Об этом рассказал директор теннисного центра Актау Азат Мангубаев.

Фото из личного архива Гузель Торшаевой
В полуфинале республиканского турнира по настольному теннису среди юниоров 2003 года рождения и младше в Алматы Гузель Торшаева со счетом 3:2 уступила спортсменке из Астаны, которая заняла второе место. Золотым призером стала карагандинская спортсменка Арай Ашкеева.

- Моя цель была попасть в тройку призеров, и я это сделала. Больше всего благодарна своим тренерам Светлане Руденко, Махатаю Рамазанулы и Евгению Тимченко, - отметила Гузель Торшаева.


В дальнейшем юная теннисистка хочет стать чемпионкой Казахстана и призером чемпионата Азии.

- У нее был потенциал занять и первое, и второе место. Так получилось, что в полуфинале у нее была неудобная соперница. Но таких высот за 40-летнюю историю настольного тенниса в Мангистау еще не достигали. В перспективе, конечно же, есть надежда, что Гузель будет приносить нам награды только высокой пробы, - поделился Азат Мангубаев.


За поддержку Азат Мангубаев выражает благодарность городскому акимату в лице руководителя отдела физической культуры и спорта Каната Жумабаева.


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