Теннисистка из Актау стала третьей на республиканском турнире

- Моя цель была попасть в тройку призеров, и я это сделала. Больше всего благодарна своим тренерам Светлане Руденко, Махатаю Рамазанулы и Евгению Тимченко, - отметила Гузель Торшаева.

- У нее был потенциал занять и первое, и второе место. Так получилось, что в полуфинале у нее была неудобная соперница. Но таких высот за 40-летнюю историю настольного тенниса в Мангистау еще не достигали. В перспективе, конечно же, есть надежда, что Гузель будет приносить нам награды только высокой пробы, - поделился Азат Мангубаев.

В полуфинале республиканского турнира по настольному теннису среди юниоров 2003 года рождения и младше в Алматы Гузель Торшаева со счетом 3:2 уступила спортсменке из Астаны, которая заняла второе место. Золотым призером стала карагандинская спортсменка Арай Ашкеева.В дальнейшем юная теннисистка хочет стать чемпионкой Казахстана и призером чемпионата Азии.За поддержку Азат Мангубаев выражает благодарность городскому акимату в лице руководителя отдела физической культуры и спорта Каната Жумабаева.