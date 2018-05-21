Теннисист из Актау завоевал «бронзу» республиканского турнира «Красный мяч»

- Для Алишера третье место – хороший результат. Это один из перспективных наших учеников. Тренер Абиев Куатбек, как и родители, вложили в него очень многое. За поддержку выражаю благодарность городскому акимату в лице руководителя отдела физической культуры и спорта Каната Жумабаева, - отметил Азат Мангубаев.

Наставники считают юного теннисиста перспективным учеником.Республиканский турнир по теннису «Красный мяч» завершился 19 мая в Актобе. Участниками стали 36 теннисистов из Актобе, Атырау, Актау, Уральска, Кызылорды и Караганды.