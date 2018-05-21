Теннисист из Актау завоевал «бронзу» республиканского турнира «Красный мяч»

Республиканский турнир по теннису «Красный мяч» завершился 19 мая в Актобе. Участниками стали 36 теннисистов из Актобе, Атырау, Актау, Уральска, Кызылорды и Караганды.
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