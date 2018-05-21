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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 15:15

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Теннисист из Актау завоевал «бронзу» республиканского турнира «Красный мяч»

Семилетний Алишер Сарсенгали уступил Картназару Жеткербай, теннисисту из Актобе, и стал бронзовым призером. Об этом сообщил Азат Мангубаев, директор теннисного центра Актау.

Алишер Сарсенгали на третьей ступени пьедестала. Фото участника соревнований
Наставники считают юного теннисиста перспективным учеником.

Теннисист из Актау завоевал «бронзу» республиканского турнира «Красный мяч»


- Для Алишера третье место – хороший результат. Это один из перспективных наших учеников. Тренер Абиев Куатбек, как и родители, вложили в него очень многое. За поддержку выражаю благодарность городскому акимату в лице руководителя отдела физической культуры и спорта Каната Жумабаева, - отметил Азат Мангубаев.


Республиканский турнир по теннису «Красный мяч» завершился 19 мая в Актобе. Участниками стали 36 теннисистов из Актобе, Атырау, Актау, Уральска, Кызылорды и Караганды.


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