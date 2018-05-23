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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 09:12

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Двое борцов из Актау завоевали «бронзу» на республиканской спартакиаде среди школьников и студентов

Обладателями медалей бронзового отлива стали Темирлан Бектас и Ринат Наурыз. Об этом рассказал Еламан Арыпов, тренер по греко-римской борьбе.

Темирлан Бектас и Ринат Наурыз с тренером Еламаном Арыповым. Фото участников соревнований
Темирлан Бектас, выступавший в весовой категории до 55 кг, в борьбе за выход в финал проиграл кызылординскому атлету. В схватке за третье место актауский спортсмен одолел борца из Актобе.

Ринат Наурыз, выступающий в весовой категории до 51 кг, проиграл спортсмену из Алматы в схватке за выход в финал. В борьбе за третье место спортсмен из Актау одержал победу над борцом из Северо-Казахстанской области.

Двое борцов из Актау завоевали «бронзу» на республиканской спартакиаде среди школьников и студентов


Оба спортсмена занимаются в секции по греко-римской борьбе во дворце спорта «Мангистау Арена» под руководством тренера Еламана Арыпова.

- Считаю, что не хватило немного уверенности. Для этого необходимо проводить больше тренировочных сборов. За оказанную поддержку благодарю директора дворца спорта «Мангистау Арена» Зейнуллу Онайбаева, президента федерации греко-римской борьбы Мангистауской области Нурлана Джалимова, старшего тренера Темирлана Абишева и тех тренеров, которые обучали ребят до меня, - поделился Елеман Арыпов.


Летняя спартакиада среди школьников и студентов колледжей завершилась 21 мая в Кызылорде.


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