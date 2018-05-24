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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:34

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Спортсмены из Мангистау завоевали две «бронзы» на республиканской спартакиаде по вольной борьбе

Регион на соревнованиях представили Нурбол Майрамбаев, воспитанник тренеров Нурсултана Амандыкова и Каната Шаркеева, а также Алибек Таубай, занимающийся под руководством тренера Мурата Науршаева.

Фото предоставил Нурсултан Амандыков
Нурбол Майрамбаев выступил в весовой категории 110 кг, 16-летний спортсмен в борьбе за бронзовую медаль одержал победу над соперником из Астаны со счетом 8:6.

Спортсмены из Мангистау завоевали две «бронзы» на республиканской спартакиаде по вольной борьбе

Бронзовый призер Нурбол Майрамбаев


Алибек Таубай, выступающий в весовой категории 45 кг, одолел борца из Алматы в борьбе за третье место. Встреча закончилась со счетом 6:5 в пользу 15-летнего спортсмена из Мангистау.

Спортсмены из Мангистау завоевали две «бронзы» на республиканской спартакиаде по вольной борьбе

Алибек Таубай на третьей ступени пьедестала в красной форме (справа)


- Соперники оказались немного сильнее и опытнее наших борцов. Но это не повод расстраиваться, а повод усерднее тренироваться. Огромная благодарность тренерам Мурату Науршаеву и Канату Шаркееву за участие в подготовке к спартакиаде, - отметил Нурсултан Амандыков.

Республиканская спартакиада по вольной борьбе среди школьников и студентов колледжей 2001-2003 годов рождения завершилась 23 мая в Кызылорде. Участниками соревнований стали 120 борцов из 12 регионов Казахстана.


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