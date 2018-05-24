Спортсмены из Мангистау завоевали две «бронзы» на республиканской спартакиаде по вольной борьбе

Алибек Таубай, выступающий в весовой категории 45 кг, одолел борца из Алматы в борьбе за третье место. Встреча закончилась со счетом 6:5 в пользу 15-летнего спортсмена из Мангистау.
- Соперники оказались немного сильнее и опытнее наших борцов. Но это не повод расстраиваться, а повод усерднее тренироваться. Огромная благодарность тренерам Мурату Науршаеву и Канату Шаркееву за участие в подготовке к спартакиаде, - отметил Нурсултан Амандыков.
Республиканская спартакиада по вольной борьбе среди школьников и студентов колледжей 2001-2003 годов рождения завершилась 23 мая в Кызылорде. Участниками соревнований стали 120 борцов из 12 регионов Казахстана.
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