Спортсмены из Мангистау завоевали две «бронзы» на республиканской спартакиаде по вольной борьбе

Бронзовый призер Нурбол Майрамбаев

Алибек Таубай на третьей ступени пьедестала в красной форме (справа)

Нурбол Майрамбаев выступил в весовой категории 110 кг, 16-летний спортсмен в борьбе за бронзовую медаль одержал победу над соперником из Астаны со счетом 8:6.Алибек Таубай, выступающий в весовой категории 45 кг, одолел борца из Алматы в борьбе за третье место. Встреча закончилась со счетом 6:5 в пользу 15-летнего спортсмена из Мангистау.- Соперники оказались немного сильнее и опытнее наших борцов. Но это не повод расстраиваться, а повод усерднее тренироваться. Огромная благодарность тренерам Мурату Науршаеву и Канату Шаркееву за участие в подготовке к спартакиаде, - отметил Нурсултан Амандыков.Республиканская спартакиада по вольной борьбе среди школьников и студентов колледжей 2001-2003 годов рождения завершилась 23 мая в Кызылорде. Участниками соревнований стали 120 борцов из 12 регионов Казахстана.