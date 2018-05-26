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ЛАДА.kz » Спорт

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 19:51

Просмотров: 161

На набережной Актау пройдёт открытие этапа RALLY KAZAKHSTAN-2018

Официальное открытие состязаний пройдёт 27 мая на набережной в 15 микрорайоне.

Фото из архива Lada.kz
Этап чемпионата мира во второй раз пройдет в Мангистауской области. В этом году ожидается еще большее количество участников, в числе которых будут известные мировые гонщики.

Официальное открытие этапа чемпионата мира по ралли-рейдам начнется в 19:30 на набережной в 15 микрорайоне. Поприветствовать спортсменов и посмотреть на машины могут все желающие.



Актау представит экипаж в классе Т2 (серийные машины). Состязаться Кирилл Черненков и Алексей Мун будут на автомашине Patrol.

- В этом году мы хорошо подготовились, учли все ошибки прошлого года по подготовке экипажа и техники. Ралли-рейд - очень сложная автомобильная дисциплина, в которой много нюансов, над которыми надо постоянно работать, чтобы улучшать свои показатели и совершенствоваться. Постараемся взять хороший средний темп в первую половину гонки, будем ехать быстро, но аккуратно, - рассказали спортсмены.


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