На набережной Актау пройдёт открытие этапа RALLY KAZAKHSTAN-2018

Официальное открытие этапа чемпионата мира по ралли-рейдам начнется в 19:30 на набережной в 15 микрорайоне. Поприветствовать спортсменов и посмотреть на машины могут все желающие.
Актау представит экипаж в классе Т2 (серийные машины). Состязаться Кирилл Черненков и Алексей Мун будут на автомашине Patrol.
- В этом году мы хорошо подготовились, учли все ошибки прошлого года по подготовке экипажа и техники. Ралли-рейд - очень сложная автомобильная дисциплина, в которой много нюансов, над которыми надо постоянно работать, чтобы улучшать свои показатели и совершенствоваться. Постараемся взять хороший средний темп в первую половину гонки, будем ехать быстро, но аккуратно, - рассказали спортсмены.
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