Лидером четвертого дня «Ралли Казахстан-2018» стал гонщик из Саудовской Аравии

Фото пресс службы «Ралли Казахстан 2018»
В четвертый соревновательный день участникам предстояло преодолеть спецучасток длиной в 398 километров. Гонщиков ждали пески, сложные каменистые дороги и солончак.
Лидером четвертого дня стал Язид Аль-Раджи из Саудовской Аравии. На втором месте — российский экипаж под управлением Владимира Васильева. Третье место занял Мартин Прокоп, представитель Чехии.
- В 17-ти километрах от старта у нас был прокол, но мы быстро справились с этой проблемой. Примерно в 200 километрах случился второй прокол. Так что 180 километров мы ехали без запаски. Надо признаться, что было довольно страшно. Но все обошлось. Мы стартовали четвертыми, и гнали как только могли, - рассказал Язид Аль-Раджи.
Экипаж из Актау - Кирилл Черненков и Алексей Мун - по-прежнему лидируют в классе автомобилей Т2.
- Четвертый этап оказался самым тяжелым на этой гонке для нашего экипажа. Из-за обрыва приводного ремня пришлось пропустить часть песков Баскудука. В итоге мы финишировали на второй позиции в Т2. По сумме времени всех четырех этапов удалось увеличить отрыв от второго места на 43 минуты 44 секунды, - сообщили гонщики.
Турнирную таблицу можно посмотреть здесь.
Лидером четвертого дня стал Язид Аль-Раджи из Саудовской Аравии. На втором месте — российский экипаж под управлением Владимира Васильева. Третье место занял Мартин Прокоп, представитель Чехии.
- В 17-ти километрах от старта у нас был прокол, но мы быстро справились с этой проблемой. Примерно в 200 километрах случился второй прокол. Так что 180 километров мы ехали без запаски. Надо признаться, что было довольно страшно. Но все обошлось. Мы стартовали четвертыми, и гнали как только могли, - рассказал Язид Аль-Раджи.
Экипаж из Актау - Кирилл Черненков и Алексей Мун - по-прежнему лидируют в классе автомобилей Т2.
- Четвертый этап оказался самым тяжелым на этой гонке для нашего экипажа. Из-за обрыва приводного ремня пришлось пропустить часть песков Баскудука. В итоге мы финишировали на второй позиции в Т2. По сумме времени всех четырех этапов удалось увеличить отрыв от второго места на 43 минуты 44 секунды, - сообщили гонщики.
Турнирную таблицу можно посмотреть здесь.
Видео креативной студии FreshView