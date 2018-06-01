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ЛАДА.kz » Спорт

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 11:51

Просмотров: 424

Лидером четвертого дня «Ралли Казахстан-2018» стал гонщик из Саудовской Аравии

По итогам прошедших этапов Язид Аль-Раджи лидирует в турнирной таблице. Об этом сообщили в пресс-службе «Ралли Казахстан-2018».

Фото пресс службы «Ралли Казахстан 2018»
В четвертый соревновательный день участникам предстояло преодолеть спецучасток длиной в 398 километров. Гонщиков ждали пески, сложные каменистые дороги и солончак.

Лидером четвертого дня стал Язид Аль-Раджи из Саудовской Аравии. На втором месте — российский экипаж под управлением Владимира Васильева. Третье место занял Мартин Прокоп, представитель Чехии.

- В 17-ти километрах от старта у нас был прокол, но мы быстро справились с этой проблемой. Примерно в 200 километрах случился второй прокол. Так что 180 километров мы ехали без запаски. Надо признаться, что было довольно страшно. Но все обошлось. Мы стартовали четвертыми, и гнали как только могли, - рассказал Язид Аль-Раджи.

Экипаж из Актау - Кирилл Черненков и Алексей Мун - по-прежнему лидируют в классе автомобилей Т2.

- Четвертый этап оказался самым тяжелым на этой гонке для нашего экипажа. Из-за обрыва приводного ремня пришлось пропустить часть песков Баскудука. В итоге мы финишировали на второй позиции в Т2. По сумме времени всех четырех этапов удалось увеличить отрыв от второго места на 43 минуты 44 секунды, - сообщили гонщики.

Турнирную таблицу можно посмотреть здесь.


Видео креативной студии FreshView


Лидером четвертого дня «Ралли Казахстан-2018» стал гонщик из Саудовской Аравии
Лидером четвертого дня «Ралли Казахстан-2018» стал гонщик из Саудовской Аравии
Лидером четвертого дня «Ралли Казахстан-2018» стал гонщик из Саудовской Аравии
Лидером четвертого дня «Ралли Казахстан-2018» стал гонщик из Саудовской Аравии
Лидером четвертого дня «Ралли Казахстан-2018» стал гонщик из Саудовской Аравии
Лидером четвертого дня «Ралли Казахстан-2018» стал гонщик из Саудовской Аравии
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Комментарии ( 2 )

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Тайлак (Посетители) Сегодня, 12:41
добрый день
молодцы это все хорошо
но я прошу вас ночью не ездите , этот моторный звук просто ужас .
дети не могут заснуть вчера аж 1 час ночи по 4 мкр такой гуль стоял прямо ужас .
 
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Око (Посетители) Сегодня, 12:08
Здорово!

Кирилл, Алексей, ВПЕРЁД к победе!

Это на этом участке столько машин перевернулось?

всё вижу
 
 

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