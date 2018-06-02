«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 02 Июня
+19...+15
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 330.78 KZT
  • €1 = 387.31 KZT
  • 1 RUB = 5.32 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 

ЛАДА.kz » Спорт

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 16:08

Просмотров: 119

Лидером пятого дня «Ралли Казахстан-2018» стал гонщик из Польши

По итогам прошедших этапов разрыв между лидерами гонки Язидом Аль-Раджи из Саудовской Аравии и поляком Якубом Пшигонски составляет чуть больше двух минут. Об этом сообщили в пресс-службе «Ралли Казахстан-2018».

Фото пресс службы «Ралли Казахстан 2018»
Лидером по результатам пятого дня стал Якуб Пшигонски из Польши.

- Это был хороший этап для нас, потому что план состоял в том, чтобы побеждать и идти как можно быстрее. Мы ехали очень хорошо, отличная навигация была от штурмана Тома Коулсола. Мы держали хороший ритм. Мы очень счастливы, - сказал лидер пятого специального участка.

Как сообщает пресс-служба «Ралли Казахстан-2018», шанс выйти в лидеры экипажу из Польши дала ошибка саудовца в навигации. Вторым финишировал француз Люк Альфанд, третью строчку дня удалось занять россиянину Борису Гадасину из команды Suprotec Racing.

- Российский экипаж Владимира Васильева и Константина Жильцова финишировал шестым, вслед за британцем Гарри Хантом и чехом Мартином Прокопом. Несмотря на это, им удалось сократить разрыв в общем зачете с лидирующим Язидом Аль-Раджи до 6 минут 45 секунд, и завтра будут иметь все шансы на победу. Казахстанец Ерден Шагиров из команды Mobilex Racing Team показал отличную гонку и финишировал восьмым. С каждым этапом наш молодой гонщик все больше продвигается вперед и ни в чем не уступает многим бывалым раллистам. В общем зачете категории Т3 первые два места прочно удерживают испанцы Сантьяго Наварро и Хосе Пено Кампо, а казахстанец Дмитрий Питулов и француз Патрис Гаррусте из-за высоких штрафных часов практически не имеют шансов занять первое место, - сообщает пресс-служба.

Сегодня, 2 июня, гонщики должны преодолеть последний 148-километровый спецучасток, который пройдет к северу от Актау и завершится поездкой вдоль береговой линии Каспийского моря. Закрытие состоится на набережной 15 микрорайона.

Турнирную таблицу можно посмотреть здесь.



Видео из канала Youtube Maxi & Ameli.


Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика