Лидером пятого дня «Ралли Казахстан-2018» стал гонщик из Польши

Фото пресс службы «Ралли Казахстан 2018»
Лидером по результатам пятого дня стал Якуб Пшигонски из Польши.
- Это был хороший этап для нас, потому что план состоял в том, чтобы побеждать и идти как можно быстрее. Мы ехали очень хорошо, отличная навигация была от штурмана Тома Коулсола. Мы держали хороший ритм. Мы очень счастливы, - сказал лидер пятого специального участка.
Как сообщает пресс-служба «Ралли Казахстан-2018», шанс выйти в лидеры экипажу из Польши дала ошибка саудовца в навигации. Вторым финишировал француз Люк Альфанд, третью строчку дня удалось занять россиянину Борису Гадасину из команды Suprotec Racing.
- Российский экипаж Владимира Васильева и Константина Жильцова финишировал шестым, вслед за британцем Гарри Хантом и чехом Мартином Прокопом. Несмотря на это, им удалось сократить разрыв в общем зачете с лидирующим Язидом Аль-Раджи до 6 минут 45 секунд, и завтра будут иметь все шансы на победу. Казахстанец Ерден Шагиров из команды Mobilex Racing Team показал отличную гонку и финишировал восьмым. С каждым этапом наш молодой гонщик все больше продвигается вперед и ни в чем не уступает многим бывалым раллистам. В общем зачете категории Т3 первые два места прочно удерживают испанцы Сантьяго Наварро и Хосе Пено Кампо, а казахстанец Дмитрий Питулов и француз Патрис Гаррусте из-за высоких штрафных часов практически не имеют шансов занять первое место, - сообщает пресс-служба.
Сегодня, 2 июня, гонщики должны преодолеть последний 148-километровый спецучасток, который пройдет к северу от Актау и завершится поездкой вдоль береговой линии Каспийского моря. Закрытие состоится на набережной 15 микрорайона.
Турнирную таблицу можно посмотреть здесь.
Видео из канала Youtube Maxi & Ameli.
- Это был хороший этап для нас, потому что план состоял в том, чтобы побеждать и идти как можно быстрее. Мы ехали очень хорошо, отличная навигация была от штурмана Тома Коулсола. Мы держали хороший ритм. Мы очень счастливы, - сказал лидер пятого специального участка.
Как сообщает пресс-служба «Ралли Казахстан-2018», шанс выйти в лидеры экипажу из Польши дала ошибка саудовца в навигации. Вторым финишировал француз Люк Альфанд, третью строчку дня удалось занять россиянину Борису Гадасину из команды Suprotec Racing.
- Российский экипаж Владимира Васильева и Константина Жильцова финишировал шестым, вслед за британцем Гарри Хантом и чехом Мартином Прокопом. Несмотря на это, им удалось сократить разрыв в общем зачете с лидирующим Язидом Аль-Раджи до 6 минут 45 секунд, и завтра будут иметь все шансы на победу. Казахстанец Ерден Шагиров из команды Mobilex Racing Team показал отличную гонку и финишировал восьмым. С каждым этапом наш молодой гонщик все больше продвигается вперед и ни в чем не уступает многим бывалым раллистам. В общем зачете категории Т3 первые два места прочно удерживают испанцы Сантьяго Наварро и Хосе Пено Кампо, а казахстанец Дмитрий Питулов и француз Патрис Гаррусте из-за высоких штрафных часов практически не имеют шансов занять первое место, - сообщает пресс-служба.
Сегодня, 2 июня, гонщики должны преодолеть последний 148-километровый спецучасток, который пройдет к северу от Актау и завершится поездкой вдоль береговой линии Каспийского моря. Закрытие состоится на набережной 15 микрорайона.
Турнирную таблицу можно посмотреть здесь.
Видео из канала Youtube Maxi & Ameli.
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