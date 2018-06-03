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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 15:56

Просмотров: 414

Лидером шестидневного этапа «Ралли Казахстан-2018» стал гонщик из Саудовской Аравии

Лучшее время на шестом спецучастке показал Язид Аль-Раджи из Саудовской Аравии. Об этом сообщили в пресс-службе «Ралли Казахстан-2018».

Фото предоставили в пресс-службе «Ралли Казахстан-2018»
Протяженность шестого, заключительного участка, составила 148 километров. Маршрут пролегал по твердым степным и песчаным дорогам. На 112-м километре экипажи шли по узкому песчаному руслу. Далее продолжили путь по береговой линии Каспийского моря. Затем гонщики проехали каменистый трек с кусками триала и множеством каменистых ступенек верх и вниз. Перед финишем участники шли по быстрой песчаной дороге.

Лидером шестидневного этапа «Ралли Казахстан-2018» стал гонщик из Саудовской Аравии


Лучшее время на этом участке продемонстрировал Язид Аль-Раджи из Саудовской Аравии. Второй результат оказался у британца Харри Ханта. Замкнул тройку российский экипаж пилота Владимира Васильева.

Лидером шестидневного этапа «Ралли Казахстан-2018» стал гонщик из Саудовской Аравии


Лидером по итогам шестидневного этапа стал Язид Аль-Раджи из Саудовской Аравии. Второго места удостоился экипаж поляка Якуба Пшигонского. Российская команда Владимира Васильева расположилась на третьем месте. Четвертым в общем зачете стал чех Мартин Прокоп.

– Мы получили удовольствие от проката по трассе в Казахстане. Таких спецучастков не найти нигде в мире. Организаторы провели большую работу, особенно качественно выполнена дорожная книга, каждая деталь которой была написана корректно. Мы второй раз участвуем в ралли в Казахстане и, я уверен, что будем встречаться здесь каждый год. Борьба с сильными соперниками Якубом Пшигонски и Владимиром Васильевым была сложной, но мы «газовали» по полной и рады этой победе, – поделился победитель Язид Аль-Раджи.


Лидером шестидневного этапа «Ралли Казахстан-2018» стал гонщик из Саудовской Аравии


– Сегодняшний участок вдоль моря с серпантином просто шикарный. Организовано все очень качественно, вся трасса ралли скоростная. У нас возникли сложности с автомобилем на пятом спецучастке, гонка была непростой. Конечно, лучшие всегда те, кто пришли первыми, мы же финишировали третьими. Разумеется, хотелось бы победить, – признался Владимир Васильев.


Лидером шестидневного этапа «Ралли Казахстан-2018» стал гонщик из Саудовской Аравии


Итоги «Ралли Казахстан-2018» можно посмотреть здесь.


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Комментарии ( 2 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 17:21
MotoGp
Kim teńge tólese, sol áýendi tapsyrys beredi.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Quwanysh Atshybaiuly
 МотоGp (Посетители) Сегодня, 16:49
Автор почему про наших ребят не пишешь ???
То что они в классе Т2 ПЕРВЫЕ!!!
Ралли в нашем городе выступают наши ребята два экипажа! А ты пишешь про всех кроме них! bazar
 
 

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