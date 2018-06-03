Лидером шестидневного этапа «Ралли Казахстан-2018» стал гонщик из Саудовской Аравии

– Мы получили удовольствие от проката по трассе в Казахстане. Таких спецучастков не найти нигде в мире. Организаторы провели большую работу, особенно качественно выполнена дорожная книга, каждая деталь которой была написана корректно. Мы второй раз участвуем в ралли в Казахстане и, я уверен, что будем встречаться здесь каждый год. Борьба с сильными соперниками Якубом Пшигонски и Владимиром Васильевым была сложной, но мы «газовали» по полной и рады этой победе, – поделился победитель Язид Аль-Раджи.

– Сегодняшний участок вдоль моря с серпантином просто шикарный. Организовано все очень качественно, вся трасса ралли скоростная. У нас возникли сложности с автомобилем на пятом спецучастке, гонка была непростой. Конечно, лучшие всегда те, кто пришли первыми, мы же финишировали третьими. Разумеется, хотелось бы победить, – признался Владимир Васильев.