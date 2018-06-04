Дзюдоист из Мангистау стал серебряным призером Кубка Европы

Оценку «ваза-ари» судьи могут объявить в случае:



- участник, осуществляя контроль, бросает противника, и в броске частично отсутствует один из других трех критериев, необходимых для оценки «иппон»;



- участник удерживает своего противника, который не может уйти из положения удержания не менее 25 секунд.



Когда один участник получает третье наказание «шидо», другой участник получает «ваза-ари» немедленно.



Бауржан Нарбаев выступил в весовой категории 60 кг.- К титулу чемпиона Бауржан шел уверенно. В первой схватке он победил представителя Германии. Победой завершился бой с голландским спортсменом. Представитель Грузии также уступил нашему атлету. В схватке за выход в финал Бауржан показал свое явное преимущество перед азербайджанским дзюдоистом. В решающей схватке с российским спортсменом судьи дали оценку «ваза-ари» сопернику Бауржана. Таким образом, наш атлет стал обладателем серебряной медали, - рассказал Манарбек Бисекенов.Открытый Кубок Европы завершился 3 июня в Лайбнице (Австрия). Казахстан на соревнованиях представили 30 дзюдоистов. Сборная республики завоевала две серебряные и пять бронзовых медалей.