Дзюдоист из Мангистау стал серебряным призером Кубка Европы

Борьба за выход в финал. Фото Международной федерации дзюдо предоставил М.Бисекенов
Бауржан Нарбаев выступил в весовой категории 60 кг.
- К титулу чемпиона Бауржан шел уверенно. В первой схватке он победил представителя Германии. Победой завершился бой с голландским спортсменом. Представитель Грузии также уступил нашему атлету. В схватке за выход в финал Бауржан показал свое явное преимущество перед азербайджанским дзюдоистом. В решающей схватке с российским спортсменом судьи дали оценку «ваза-ари» сопернику Бауржана. Таким образом, наш атлет стал обладателем серебряной медали, - рассказал Манарбек Бисекенов.
Открытый Кубок Европы завершился 3 июня в Лайбнице (Австрия). Казахстан на соревнованиях представили 30 дзюдоистов. Сборная республики завоевала две серебряные и пять бронзовых медалей.
Для справки. Что такое «ваза-ари»?
- К титулу чемпиона Бауржан шел уверенно. В первой схватке он победил представителя Германии. Победой завершился бой с голландским спортсменом. Представитель Грузии также уступил нашему атлету. В схватке за выход в финал Бауржан показал свое явное преимущество перед азербайджанским дзюдоистом. В решающей схватке с российским спортсменом судьи дали оценку «ваза-ари» сопернику Бауржана. Таким образом, наш атлет стал обладателем серебряной медали, - рассказал Манарбек Бисекенов.
Открытый Кубок Европы завершился 3 июня в Лайбнице (Австрия). Казахстан на соревнованиях представили 30 дзюдоистов. Сборная республики завоевала две серебряные и пять бронзовых медалей.
Для справки. Что такое «ваза-ари»?
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