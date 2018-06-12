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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:45

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Алишер Баймукашев из Актау завоевал «бронзу» республиканского турнира по теннису

О выступлении воспитанника тренера Куатбека Абиева на турнире «Оранжевый мяч» рассказал Азат Мангубаев, директор теннисного центра Актау.

Алишер Баймукашев - бронзовый призер турнира. Фото предоставил Азат Мангубаев
В полуфинале актауский теннисист уступил сопернику из Алматы и занял третье место.

Алишер Баймукашев из Актау завоевал «бронзу» республиканского турнира по теннису


Республиканский турнир «Оранжевый мяч» прошел 9 и 10 июня в Талдыкоргане. Участниками стали 33 теннисиста из Алматы, Павлодара, Кызылорды, Караганды, Шымкента, Восточного Казахстана и Актау.

На других республиканских соревнованиях - турнире «Зеленый мяч», который прошел в эти же дни в Астане, восьмилетний спортсмен из Актау Айдос Икласов занял четвертое место среди 64 участников.

Алишер Баймукашев из Актау завоевал «бронзу» республиканского турнира по теннису

Айдос Икласов со своим тренером Мадиной Дегениязовой


Юного спортсмена тренирует Мадина Дегениязова.

Алишер Баймукашев из Актау завоевал «бронзу» республиканского турнира по теннису


- Айдоса Икласова пригласили на турнир Astana Masters 10 & Under, который пройдёт 18 июня. За поддержку выражаем благодарность городскому акимату в лице руководителя отдела физической культуры и спорта Каната Жумабаева, - отметил Азат Мангубаев.


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