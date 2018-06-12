Алишер Баймукашев из Актау завоевал «бронзу» республиканского турнира по теннису

Айдос Икласов со своим тренером Мадиной Дегениязовой

- Айдоса Икласова пригласили на турнир Astana Masters 10 & Under, который пройдёт 18 июня. За поддержку выражаем благодарность городскому акимату в лице руководителя отдела физической культуры и спорта Каната Жумабаева, - отметил Азат Мангубаев.

В полуфинале актауский теннисист уступил сопернику из Алматы и занял третье место.Республиканский турнир «Оранжевый мяч» прошел 9 и 10 июня в Талдыкоргане. Участниками стали 33 теннисиста из Алматы, Павлодара, Кызылорды, Караганды, Шымкента, Восточного Казахстана и Актау.На других республиканских соревнованиях - турнире «Зеленый мяч», который прошел в эти же дни в Астане, восьмилетний спортсмен из Актау Айдос Икласов занял четвертое место среди 64 участников.Юного спортсмена тренирует Мадина Дегениязова.