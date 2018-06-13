Дархан Нортаев из Актау победил в международном турнире по джиу-джитсу в Таиланде

- Соревнования и подготовка к ним дались не очень просто. Я не смог поехать в Актау, поэтому готовился самостоятельно в Астане. Этот турнир - одна из ступеней к моей главной цели - Азиатским играм. Благодарен тренерам Руслану Абдрееву, Альберту Алдиярову и Болату Дюсенбиеву за их поддержку, - поделился Дархан Нортаев.

Дархан Нортаев и Куандык Конысов

Дархан Нортаев выступил в весовой категории до 62 кг в разделе «не-ваза-систем». В схватке за выход в финал он одолел джитсера из Филиппин со счетом 2:0. Эта схватка, по мнению спортсмена, стала самой сложной.В финальной схватке Дархан Нортаев уверенно победил представителя Сингапура и завоевал золотую медаль.Еще один атлет из Актау - Куандык Конысов - завоевал бронзовую медаль. Спортсмен выступил в весовой категории до 56 кг в разделе «не-ваза-систем». В схватке за третье место он одолел болевым приемом тайского бойца.Международный турнир «Thailand Open International Tournament» завершился в Бангкоке 10 июня. В составе сборной Республики Казахстан выступили двое джитсеров из Актау.