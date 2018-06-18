В Актау назвали победителей чемпионата по подводной охоте





Опыт, навыки и, конечно, удача - залог победы в соревнованиях по подводному рыболовству. Первый чемпионат прошел в Актау 17 июня и собрал участников в возрасте от 25 до 55 лет.- Помимо физической подготовки нужен определенный опыт - рыба знает повадки подводных охотников, нужно учитывать эти моменты, - рассказал Алексей Насенков, организатор соревнований.Подводная охота, по словам организаторов, очень сложный, но полезный для здоровья вид спорта.- Сложная задача стояла перед охотниками. Расстояние между ними всего 150 метров, а участки у всех разные - у кого-то глубоководные, а у других - мелководье. Неизвестно, где появится рыба. Я ныряю 12 лет. Несколько дней назад приехал с охоты, на которой ни одной рыбы не подбил. Как и в любой охоте, важную роль играет элемент удачи, навык, опыт, физические данные, - рассказал Ерлан Джумаев, судья соревнований.Особое внимание организаторы уделили соблюдению техники безопасности.- При себе каждый участник должен иметь буй, нож и быстросъемный грузик. Буй позволяет определить местонахождение подводного охотника. При помощи ножа охотник сможет освободить себя, если запутается или зацепится за что-то. Охота осуществляется на расстоянии 200-250 метров от берега. Мы ограничили движение на воде на период соревнований, чтобы не мешать участникам, - рассказал Алексей Насенков.В зачет шла кефаль длиной более 25 сантиметров и судак не менее 30 сантиметров. За рыбу меньшей длины участники получали штрафные очки.- Около 20 лет я занимаюсь подводной охотой. Результаты разные, как-то в Кызылорде на чемпионате я 40 кг настрелял за два дня, - сказал Малик Ермакашев, участник соревнований.Победителем в индивидуальном зачете стал Азамат Жубанов, настрелявший 9,9 кг рыбы (15 штук). На втором месте оказался Ерлик Аманжол. Вес добытой им рыбы составил 9,16 кг (15 штук). Третье место занял Евгений Хван, настрелявший рыбу весом 8,04 кг (15 штук).В командном зачете первое место заняли Азамат Жубаев и Евгений Хван. На втором месте оказались Руслан Есенбергенов и Ерлик Аманжол. Третье место завоевали Дмитрий Евстаров и Александр Шульц.- Этот чемпионат стал отборочным на международные соревнования. Победители войдут в команду, которая будет участвовать в различных чемпионатах. К концу сезона мы планируем провести еще один чемпионат, в котором примут участие спортсмены из других регионов Казахстана и России, - рассказал Алексей Насенков.Победителям были вручены призы: сертификаты в спортивный магазин, а также подводный компьютер и сумки для хранения снаряжения.