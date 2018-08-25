Актауские боксеры завоевали две медали на турнире в Чечне

Десятый международный турнир памяти первого президента Чеченской Республики Ахмата-Хаджи Кадырова, прошедший с 18 по 24 августа, собрал более 150 спортсменов из Казахстана, России, Англии, Эстонии, Белоруссии, Польши, Латвии, Пакистана, Швеции и других стран.Спортивную честь Мангистау и Казахстана в Грозном защищали Ерик Альжанов и Маулен Оскенбек. Медаль серебряного отлива завоевал Ерик Альжанов. Бронза досталась Маулену Оскенбек.- Ерик Альжанов в финале должен был встретиться на ринге с российским боксером Имамом Хатаевым. Но было принято решение отменить бой, так как в полуфинале Ерик получил травму. Ранее в турнире он одержал победы над индийским боксером и над соперником из России. В общем ребята проявили стойкость духа и боевой характер, - отметили тренера школы бокса Мангистау.