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ЛАДА.kz » Спорт

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 12:55

Просмотров: 228

Актауские мотоциклисты вернулись с наградами ралли-рейда «Великая степь - Волга»

Мотоциклисты из AktauMotorsport Иван Лукьянов и Владимир Кобзев приняли участие в ралли-рейде «Великая степь - Волга». По итогам гонки Владимир Кобзев занял второе место, а Иван Лукьянов - третье.

Фото Ирины Беляковой
Ралли-рейд «Великая степь - Волга» проходил в Саратовской области с 24 по 26 августа.
В первый день ралли Иван Лукьянов и Владимир Кобзев проехали участок трассы длиной в семь километров, чтобы определить свои стартовые позиции.

Актауские мотоциклисты вернулись с наградами ралли-рейда «Великая степь - Волга»

По словам Ивана Лукьянова, второй день гонок стал самым сложным. Ребята проехали 120 километров предстартовой трассы, после чего выехали на спецучасток длиной 240 километров.

Актауские мотоциклисты вернулись с наградами ралли-рейда «Великая степь - Волга»

- В Саратове было много дорог между полями, в степи, с более сложной навигацией. Были допущены некоторые ошибки, но я всегда возвращался на трассу и продолжал движение, - рассказал Иван Лукьянов.

Третий день завершился гонкой на трассе длиной в 116 километров. Несмотря на высокую конкуренцию, мотоциклисты показали хороший уровень подготовки, заняв второе и третье места в зачете Кубка Мотоциклетной федерации России.

Напомним, ранее мотоциклист из Актау занял первое место на четвертом этапе Moto Rally Cup в России.


Актауские мотоциклисты вернулись с наградами ралли-рейда «Великая степь - Волга»
Актауские мотоциклисты вернулись с наградами ралли-рейда «Великая степь - Волга»
Актауские мотоциклисты вернулись с наградами ралли-рейда «Великая степь - Волга»
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