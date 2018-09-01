Актауские мотоциклисты вернулись с наградами ралли-рейда «Великая степь - Волга»

Фото Ирины Беляковой
Ралли-рейд «Великая степь - Волга» проходил в Саратовской области с 24 по 26 августа.
В первый день ралли Иван Лукьянов и Владимир Кобзев проехали участок трассы длиной в семь километров, чтобы определить свои стартовые позиции.
По словам Ивана Лукьянова, второй день гонок стал самым сложным. Ребята проехали 120 километров предстартовой трассы, после чего выехали на спецучасток длиной 240 километров.
- В Саратове было много дорог между полями, в степи, с более сложной навигацией. Были допущены некоторые ошибки, но я всегда возвращался на трассу и продолжал движение, - рассказал Иван Лукьянов.
Третий день завершился гонкой на трассе длиной в 116 километров. Несмотря на высокую конкуренцию, мотоциклисты показали хороший уровень подготовки, заняв второе и третье места в зачете Кубка Мотоциклетной федерации России.
Напомним, ранее мотоциклист из Актау занял первое место на четвертом этапе Moto Rally Cup в России.
В первый день ралли Иван Лукьянов и Владимир Кобзев проехали участок трассы длиной в семь километров, чтобы определить свои стартовые позиции.
По словам Ивана Лукьянова, второй день гонок стал самым сложным. Ребята проехали 120 километров предстартовой трассы, после чего выехали на спецучасток длиной 240 километров.
- В Саратове было много дорог между полями, в степи, с более сложной навигацией. Были допущены некоторые ошибки, но я всегда возвращался на трассу и продолжал движение, - рассказал Иван Лукьянов.
Третий день завершился гонкой на трассе длиной в 116 километров. Несмотря на высокую конкуренцию, мотоциклисты показали хороший уровень подготовки, заняв второе и третье места в зачете Кубка Мотоциклетной федерации России.
Напомним, ранее мотоциклист из Актау занял первое место на четвертом этапе Moto Rally Cup в России.
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