Жителей Актау приглашают на закрытие летнего сезона «DOMA DOMA Street Court»

Фото @DOMA DOMA Street Court
Специальный гость мероприятия - Raimonds Elbakjans - руководитель латвийского движения уличного спорта Ghetto Games.
- Спасибо всем, кто нас поддерживал. Программа торжественного закрытия сезона будет насыщенная. Во-первых, мы наградим детей, которые выиграли школьную баскетбольную лигу. Им вручат профессиональные баскетбольные кроссовки. Далее мы представим новый состав команды «Каспий». В завершение состоится показательный матч, - рассказал Самсон Аракелян, управляющий баскетбольным клубом «Каспий».
Спортивные мероприятия пройдут 5 сентября в 19:00 на площадке «DOMA DOMA Street Court» на набережной 7А микрорайона.
- Спасибо всем, кто нас поддерживал. Программа торжественного закрытия сезона будет насыщенная. Во-первых, мы наградим детей, которые выиграли школьную баскетбольную лигу. Им вручат профессиональные баскетбольные кроссовки. Далее мы представим новый состав команды «Каспий». В завершение состоится показательный матч, - рассказал Самсон Аракелян, управляющий баскетбольным клубом «Каспий».
Спортивные мероприятия пройдут 5 сентября в 19:00 на площадке «DOMA DOMA Street Court» на набережной 7А микрорайона.