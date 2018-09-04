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ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:46

Просмотров: 390

Жителей Актау приглашают на закрытие летнего сезона «DOMA DOMA Street Court»

В честь закрытия сезона на площадке «DOMA DOMA Street Court» пройдут спортивные мероприятия.

Фото @DOMA DOMA Street Court
Специальный гость мероприятия - Raimonds Elbakjans - руководитель латвийского движения уличного спорта Ghetto Games.

- Спасибо всем, кто нас поддерживал. Программа торжественного закрытия сезона будет насыщенная. Во-первых, мы наградим детей, которые выиграли школьную баскетбольную лигу. Им вручат профессиональные баскетбольные кроссовки. Далее мы представим новый состав команды «Каспий». В завершение состоится показательный матч, - рассказал Самсон Аракелян, управляющий баскетбольным клубом «Каспий».

Спортивные мероприятия пройдут 5 сентября в 19:00 на площадке «DOMA DOMA Street Court» на набережной 7А микрорайона.

Жителей Актау приглашают на закрытие летнего сезона «DOMA DOMA Street Court»




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Комментарии ( 2 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 16:39
Eger, BigSom-ģa qarajat bólinse, Aqtaýdy taýdyń shyńdarynan asyratyny anyq.
 
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Sazan (Посетители) Сегодня, 15:04
отличную тему развивает Самсон.
это настоящее дело, очень достойное bravo

PS почему то не осветили Street battle на прошлой неделе umnik
 
 

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