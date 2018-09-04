Жителей Актау приглашают на закрытие летнего сезона «DOMA DOMA Street Court»

Специальный гость мероприятия - Raimonds Elbakjans - руководитель латвийского движения уличного спорта Ghetto Games.- Спасибо всем, кто нас поддерживал. Программа торжественного закрытия сезона будет насыщенная. Во-первых, мы наградим детей, которые выиграли школьную баскетбольную лигу. Им вручат профессиональные баскетбольные кроссовки. Далее мы представим новый состав команды «Каспий». В завершение состоится показательный матч, - рассказал Самсон Аракелян, управляющий баскетбольным клубом «Каспий».