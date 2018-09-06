В Актау на площадке «DOMA DOMA Street Court» закрыли летний сезон

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Фото Вадима Крючкова и Neon Media

ПАРТНЕРСКИЙ ПРОЕКТ LADA.KZ

Вчера, 5 сентября, на открытой площадке «Doma Doma Street Court» любители баскетбола закрыли летний сезон 2018 года. Организаторы поблагодарили единомышлеников и спонсоров за поддержку.В рамках мероприятия состоялось награждение победителей X-го сезона молодежной лиги по баскетболу Мангистауской области среди юношей и девушек.Победителями среди игроков - девушек 2003-2005 годов рождения стала команда СШ №11. На втором месте расположилась команда СШ №1, третье место заняла команда СШ №14.Среди юношей 2003-2004 годов рождения первое место заняла команда СШ №2, второе место - СШ №23, третье место - СШ №9.Среди игроков 2005-2006 годов рождения лучшей командой стала сборная СШ №7, на втором месте - СШ №12 Мунайлинского района, третье место заняла команда СШ №9.Победителем в дисциплине 3x3 среди юношей 2007-2008 годов рождения стала команда СШ №7 Актау, второе место заняла команда СШ №12 Мунайлинского района. Замыкает тройку победителей команда СШ №23.Очередной XI сезон молодежной лиги по баскетболу стартует 9 сентября. В состязаниях примут участие юноши с 2004 по 2011 год рождения и девушки 2004-2005 года рождения.Свое мастерство юным любителям баскетбола на площадке DOMA DOMA Street Court продемонстрировали звезды Уличной лиги 4х4 и игроки профессионального баскетбольного клуба «Каспий». Команды провели показательный матч, который завершился со счетом 88:83 в пользу «Каспия».Гостям мероприятия представили состав мужской команды ПБК «Каспий» на предстоящий сезон:№ 1 – Мухин Дмитрий;№ 2 – Оразбеков Александр;№ 4 – Давлетбаев Данил;№ 5 – Саткеев Шахмурат;№ 7 – Рольгейзер Артем;№ 8 – Джакауов Жанибек;№ 9 – Саткеев Аймурат;№ 10 – Сарсенгалиев Магжан;№ 11 – Афанасьев Никита;№ 13 – Однокоз Сергей;№ 14 – Барвинко Михаил;№ 16 – Симонов Валерий;№ 21 – Лебедев Джамал;№ 22 – Отебаев Мустахим;№ 23 – Курочкин Владимир;№ 24 – Керимов Абдураим.Состав женской команды ПБК «Каспий»:№ 5 – Бижанова Айкун;№ 6 – Саргожаева Акмаржан;№ 9 – Худайбердиева Камила;№ 10 – Курманалина Карина;№ 12 – Соколова Валерия;№ 13 – Петелина Александра;№ 14 – Низовцева Ирина;№ 22 – Ильясова Анастасия;№ 23 – Аскерова Аружан.