В Актау на площадке «DOMA DOMA Street Court» закрыли летний сезон

Фото Neon Media
Вчера, 5 сентября, на открытой площадке «Doma Doma Street Court» любители баскетбола закрыли летний сезон 2018 года. Организаторы поблагодарили единомышлеников и спонсоров за поддержку.
В рамках мероприятия состоялось награждение победителей X-го сезона молодежной лиги по баскетболу Мангистауской области среди юношей и девушек.
Победителями среди игроков - девушек 2003-2005 годов рождения стала команда СШ №11. На втором месте расположилась команда СШ №1, третье место заняла команда СШ №14.
Среди юношей 2003-2004 годов рождения первое место заняла команда СШ №2, второе место - СШ №23, третье место - СШ №9.
Среди игроков 2005-2006 годов рождения лучшей командой стала сборная СШ №7, на втором месте - СШ №12 Мунайлинского района, третье место заняла команда СШ №9.
Победителем в дисциплине 3x3 среди юношей 2007-2008 годов рождения стала команда СШ №7 Актау, второе место заняла команда СШ №12 Мунайлинского района. Замыкает тройку победителей команда СШ №23.
Проект «Молодежная лига по баскетболу» организован при спонсорской поддержке компании Ersai Caspian Contractor. В сентябре этого года исполнится 10 лет плодотворного сотрудничества компании с Федерацией баскетбола Мангистауской области. Компания выделяет бюджет на приобретение формы, мячей, проведение соревнований, оплату работы тренеров. Компания Ersai является постоянным партнером Лиги и всегда отдает приоритет работе, касающейся массового спорта. За эти 10 лет через школьную лигу прошли более 6000 детей.
Очередной XI сезон молодежной лиги по баскетболу стартует 9 сентября. В состязаниях примут участие юноши с 2004 по 2011 год рождения и девушки 2004-2005 года рождения.
Свое мастерство юным любителям баскетбола на площадке DOMA DOMA Street Court продемонстрировали звезды Уличной лиги 4х4 и игроки профессионального баскетбольного клуба «Каспий». Команды провели показательный матч, который завершился со счетом 88:83 в пользу «Каспия».
Гостям мероприятия представили состав мужской команды ПБК «Каспий» на предстоящий сезон:
№ 1 – Мухин Дмитрий;
№ 2 – Оразбеков Александр;
№ 4 – Давлетбаев Данил;
№ 5 – Саткеев Шахмурат;
№ 7 – Рольгейзер Артем;
№ 8 – Джакауов Жанибек;
№ 9 – Саткеев Аймурат;
№ 10 – Сарсенгалиев Магжан;
№ 11 – Афанасьев Никита;
№ 13 – Однокоз Сергей;
№ 14 – Барвинко Михаил;
№ 16 – Симонов Валерий;
№ 21 – Лебедев Джамал;
№ 22 – Отебаев Мустахим;
№ 23 – Курочкин Владимир;
№ 24 – Керимов Абдураим.
Тренеры – Евгений Исаков и Михаил Лоншаков.
Состав женской команды ПБК «Каспий»:
№ 5 – Бижанова Айкун;
№ 6 – Саргожаева Акмаржан;
№ 9 – Худайбердиева Камила;
№ 10 – Курманалина Карина;
№ 12 – Соколова Валерия;
№ 13 – Петелина Александра;
№ 14 – Низовцева Ирина;
№ 22 – Ильясова Анастасия;
№ 23 – Аскерова Аружан.
Тренер – Баграт Аракелян.
ПАРТНЕРСКИЙ ПРОЕКТ LADA.KZ
В рамках мероприятия состоялось награждение победителей X-го сезона молодежной лиги по баскетболу Мангистауской области среди юношей и девушек.
Победителями среди игроков - девушек 2003-2005 годов рождения стала команда СШ №11. На втором месте расположилась команда СШ №1, третье место заняла команда СШ №14.
Среди юношей 2003-2004 годов рождения первое место заняла команда СШ №2, второе место - СШ №23, третье место - СШ №9.
Среди игроков 2005-2006 годов рождения лучшей командой стала сборная СШ №7, на втором месте - СШ №12 Мунайлинского района, третье место заняла команда СШ №9.
Победителем в дисциплине 3x3 среди юношей 2007-2008 годов рождения стала команда СШ №7 Актау, второе место заняла команда СШ №12 Мунайлинского района. Замыкает тройку победителей команда СШ №23.
Проект «Молодежная лига по баскетболу» организован при спонсорской поддержке компании Ersai Caspian Contractor. В сентябре этого года исполнится 10 лет плодотворного сотрудничества компании с Федерацией баскетбола Мангистауской области. Компания выделяет бюджет на приобретение формы, мячей, проведение соревнований, оплату работы тренеров. Компания Ersai является постоянным партнером Лиги и всегда отдает приоритет работе, касающейся массового спорта. За эти 10 лет через школьную лигу прошли более 6000 детей.
Очередной XI сезон молодежной лиги по баскетболу стартует 9 сентября. В состязаниях примут участие юноши с 2004 по 2011 год рождения и девушки 2004-2005 года рождения.
Свое мастерство юным любителям баскетбола на площадке DOMA DOMA Street Court продемонстрировали звезды Уличной лиги 4х4 и игроки профессионального баскетбольного клуба «Каспий». Команды провели показательный матч, который завершился со счетом 88:83 в пользу «Каспия».
Гостям мероприятия представили состав мужской команды ПБК «Каспий» на предстоящий сезон:
№ 1 – Мухин Дмитрий;
№ 2 – Оразбеков Александр;
№ 4 – Давлетбаев Данил;
№ 5 – Саткеев Шахмурат;
№ 7 – Рольгейзер Артем;
№ 8 – Джакауов Жанибек;
№ 9 – Саткеев Аймурат;
№ 10 – Сарсенгалиев Магжан;
№ 11 – Афанасьев Никита;
№ 13 – Однокоз Сергей;
№ 14 – Барвинко Михаил;
№ 16 – Симонов Валерий;
№ 21 – Лебедев Джамал;
№ 22 – Отебаев Мустахим;
№ 23 – Курочкин Владимир;
№ 24 – Керимов Абдураим.
Тренеры – Евгений Исаков и Михаил Лоншаков.
Состав женской команды ПБК «Каспий»:
№ 5 – Бижанова Айкун;
№ 6 – Саргожаева Акмаржан;
№ 9 – Худайбердиева Камила;
№ 10 – Курманалина Карина;
№ 12 – Соколова Валерия;
№ 13 – Петелина Александра;
№ 14 – Низовцева Ирина;
№ 22 – Ильясова Анастасия;
№ 23 – Аскерова Аружан.
Тренер – Баграт Аракелян.
Фото Вадима Крючкова и Neon Media
ПАРТНЕРСКИЙ ПРОЕКТ LADA.KZ
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