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ЛАДА.kz » Спорт

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 07:25

Просмотров: 840

Основатель Ghetto Games Раймонд Элбакян: Спорт - это модно и круто всегда

Основатель проекта, объединившего поклонников уличных видов спорта и здорового образа жизни, посетил Актау. В интервью Lada.kz Раймонд рассказал о своем проекте, важности здорового образа жизни и вдохновении.

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Lada.kz: Раймонд, расскажите о Вашем проекте Ghetto Games? Как Вам удается объединить любителей разных видов спорта?

Раймонд Элбакян: История у проекта длинная, но если сказать кратко – мы создали платформу, где молодежь может развиваться и физически, и морально. Этот проект – хороший пример молодым людям всего мира. Основная идея Ghetto Games – турниры, в которых каждый вечер определяется победитель. Мы играем без судей. Проект вечен, потому что на смену одному поколению приходит другое, а подобные виды спорта, как уличный флорбол, футбол и баскетбол, никогда не устареют. Каждый турнир посещают певцы, танцоры, DJ's. Атмосфера на площадках способствует объединению спортсменов из разных видов спорта.

Lada.kz: Вы — пример для многих. В Латвии Ghetto Games пользуются огромной популярностью как у зрителей, так и у спортсменов. Скажите, а у Вас лично есть кумиры? Кого Вы считаете примером для подражания?

Раймонд Элбакян: Кумира как такового у меня нет, но любой, кто ведет здоровый образ жизни и пропагандирует его – уже пример для подражания.

Lada.kz: Организация фестиваля поражает — крутые автомобили, мотоциклы, медведи, Ваше эффектное появление на вертолете. Где черпаете вдохновение? Сколько человек в Вашей команде?

Раймонд Элбакян: В нашей команде 20 человек, которые работают 12 месяцев в году. Есть креативный директор, который генерирует идеи. Мы все – парни и девушки, выросшие во дворах и на улице, а у таких ребят всегда была фантазия.

Lada.kz: Что Вы считаете Вашей миссией? Какой посыл, месседж Вы несете молодежи?

Раймонд Элбакян: Привлечь молодежь к спорту, отучить их от идеи курить сигареты, пить, употреблять наркотики. Показать им, в конце концов, что спорт – это модно и круто всегда.

Lada.kz: Планируете ли приехать с фестивалем в Актау?

Раймонд Элбакян: Big Som – мой хороший друг и единомышленник. Он три года подряд посещает наши турниры, черпает вдохновение, делится своими идеями. Будет день – будет и фестиваль в Актау, учитывая, что здесь очень много хороших спортсменов.

Lada.kz: Одна из ценностей, которую пропагандируют Ghetto Games – «Быть сильным — победить себя». Какими секретами успеха Вы могли бы поделиться с молодежью и людьми, которые, как и Вы когда-то, стояли у «нулевой точки отсчета»?

Раймонд Элбакян: Единственный способ чего-то добиться в жизни – это бесконечная работа над собой. Работа, работа и еще раз работа, этому нужно отдаваться полностью, с головой. Если вы это не осознаете или будете пробовать изменить себя по чуть-чуть – вряд ли у вас что-то получится. Нужно всегда стараться ставить себе цели выше предыдущих, делать больше, чем возможно: в этом секрет успеха любого, откуда бы он не начинал.


Ghetto Games - 2017


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