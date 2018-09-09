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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 15:28

Просмотров: 134

Бейбит Жукаев из Актау стал бронзовым призером чемпионата Казахстана

В борьбе за третье место Бейбит Жукаев сразился на корте с 12-ой ракеткой Казахстана Тимуром Мауленовым и одержал уверенную победу. Об этом рассказал Олжас Душанов, директор федерации тенниса по Мангистауской области.

Бейбит Жукаев. Фото предоставил Азат Мангубаев
17-летний теннисист Бейбит Жукаев завоевал бронзовую медаль в одиночном разряде среди 32 участников Летнего чемпионата Казахстана в Алматы.

Бейбит Жукаев из Актау стал бронзовым призером чемпионата Казахстана


Бейбит Жукаев является членом юниорской сборной Республики Казахстан и 10-ой ракеткой страны.

Теннисом, по словам Олжаса Душанова, Бейбит занимается с девяти лет. Большой вклад в его развитие внесли родители, а также его тренер Айдын Жанабергенов.

Бейбит Жукаев из Актау стал бронзовым призером чемпионата Казахстана


Бейбиту Жукаеву, игравшему в парной игре с нашим земляком Кайсаром Бекимовым, в полуфинале удалось занять третье место.

- Это очень ответственный турнир. Бейбит Жукаев показал грандиозный результат. В истории нашей области это впервые - сенсация большого тенниса Мангистауской области. Прежде всего это заслуга тренера и родителей. Отдельная благодарность директору теннисного центра Актау Азату Мангубаеву и Диасу Доскараеву, вице-президенту федерации тенниса Казахстана за огромную поддержку, - поделился Олжас Душанов.


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