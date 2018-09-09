Бейбит Жукаев из Актау стал бронзовым призером чемпионата Казахстана

- Это очень ответственный турнир. Бейбит Жукаев показал грандиозный результат. В истории нашей области это впервые - сенсация большого тенниса Мангистауской области. Прежде всего это заслуга тренера и родителей. Отдельная благодарность директору теннисного центра Актау Азату Мангубаеву и Диасу Доскараеву, вице-президенту федерации тенниса Казахстана за огромную поддержку, - поделился Олжас Душанов.

17-летний теннисист Бейбит Жукаев завоевал бронзовую медаль в одиночном разряде среди 32 участников Летнего чемпионата Казахстана в Алматы.Бейбит Жукаев является членом юниорской сборной Республики Казахстан и 10-ой ракеткой страны.Теннисом, по словам Олжаса Душанова, Бейбит занимается с девяти лет. Большой вклад в его развитие внесли родители, а также его тренер Айдын Жанабергенов.Бейбиту Жукаеву, игравшему в парной игре с нашим земляком Кайсаром Бекимовым, в полуфинале удалось занять третье место.