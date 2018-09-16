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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:19

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Гонщики из Aktau Motorsport победили на ралли «Амуль-Хазар-2018»

Кирилл Черненков и Алексей Мун стали обладателями первого места в категории Т2.

Фото участников соревнований
Золотыми призерами в своих категориях стали: испанцы Нани Рома и Алекс Харо, белорусская команда в составе Сергея Вязовича, Павла Гаранина и Андрея Жигулина, казахстанский экипаж Кирилла Черненкова и Алексея Муна. Замкнул золотую четверку французский экипаж в составе: Тьерри Питави, Джиллиса Коломбе, Иван-Пьерре и Вероники Дард.

Гонщики из Aktau Motorsport победили на ралли «Амуль-Хазар-2018»


Пейзажи на завершающем этапе ралли, как сообщили актауские гонщики на своей странице в Instagram, напомнили родной Мангистау, и они прошли его с легкостью.

Гонщики из Aktau Motorsport победили на ралли «Амуль-Хазар-2018»


Напомним, протяженность маршрута составила 1 158 километров. Большая часть трассы пролегает через пески пустыни Каракум. Финишировало авторалли в туристической зоне Аваза.

Гонщики из Aktau Motorsport победили на ралли «Амуль-Хазар-2018»


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