Кубок Конфедерации: Сборная Мангистау по боксу вышла в полуфинал

Фото из архива Lada.kz
Четвертьфинальные поединки Кубка проходили три дня в спортивном центре «Мангистау Арена». На ринге встретились команды Мангистау, Алматы, Кызылординской и Акмолинской областей.
В составе сборной Мангистау выступали Санатали Толтаев, Нурбол Калжанов, Ерик Альжанов, Айболды Дауренулы и другие боксёры.
- Вчера, 15 сентября, сборная Мангистау со счётом 5:3 одержала победу над командой Алматы. Победы одержали Толеген Асанов, Нурбол Калжанов, Санатали Толтаев, Ерик Альжанов и Айболды Дауренулы. Сегодня, 16 сентября, с акмолинскими боксёрами состоялось лишь два поединка, так как далее они не стали выходить на ринг. Соответственно победа со счетом 7:1 отдана нашей сборной, - рассказали в пресс-службе федерации бокса Мангистауской области.
Выиграв у сборной Акмолинской области в заключительный день турнира, мангистауские боксеры получили билет в полуфинал.
В полуфинале Кубка федерации бокса Казахстана команде Мангистау будут противостоять соперники из Астаны. Полуфинал и финал Кубка по традиции пройдут в декабре.
В первый день четвертьфинальных поединков сборная Мангистау также одержала убедительную победу со счетом 7:1 над соперниками из Кызылординской области.
Напомним, в 2016 году сборная Мангистау второй раз выиграла Кубок Конфедерации по боксу. Первый мангистауцы завоевали в 2012 году.
В составе сборной Мангистау выступали Санатали Толтаев, Нурбол Калжанов, Ерик Альжанов, Айболды Дауренулы и другие боксёры.
- Вчера, 15 сентября, сборная Мангистау со счётом 5:3 одержала победу над командой Алматы. Победы одержали Толеген Асанов, Нурбол Калжанов, Санатали Толтаев, Ерик Альжанов и Айболды Дауренулы. Сегодня, 16 сентября, с акмолинскими боксёрами состоялось лишь два поединка, так как далее они не стали выходить на ринг. Соответственно победа со счетом 7:1 отдана нашей сборной, - рассказали в пресс-службе федерации бокса Мангистауской области.
Выиграв у сборной Акмолинской области в заключительный день турнира, мангистауские боксеры получили билет в полуфинал.
В полуфинале Кубка федерации бокса Казахстана команде Мангистау будут противостоять соперники из Астаны. Полуфинал и финал Кубка по традиции пройдут в декабре.
В первый день четвертьфинальных поединков сборная Мангистау также одержала убедительную победу со счетом 7:1 над соперниками из Кызылординской области.
Напомним, в 2016 году сборная Мангистау второй раз выиграла Кубок Конфедерации по боксу. Первый мангистауцы завоевали в 2012 году.
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