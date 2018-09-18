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ЛАДА.kz » Спорт

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 15:44

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Самбисты из Мангистау завоевали пять медалей на чемпионате Казахстана

В копилке спортсменов четыре серебряных и одна бронзовая медали.

Призеры и тренеры Мангистау. Фото предоставлено спортшколой «Жас батыр»
Серебряными призерами соревнований стали спортсмены из Мангистауского района Айгерим Ретбаева (весовая категория 44 кг) и Олжас Картбаев (78 кг), а также воспитанники специализированной детско-юношеской спортивной школы «Жас батыр» (Актау) Айбек Сайлаубаев (55 кг) и Салауат Токсанов (84 кг).

Нурсултан Жубаткан (спортшкола «Жас батыр») стал бронзовым призером в весовой категории 46 кг.

- Мангистаускую область на соревнованиях представили 16 атлетов, пятеро из них стали призерами. К участию в чемпионате среди спортсменов 2002-2004 годов рождения наших самбистов подготовили тренеры Берик Жумагалиев, Жангали Нурдаулетов и Ерлан Сериков. Выражаем благодарность областному управлению спорта и Федерации самбо Мангистауской области, - сказал Манарбек Бисекенов, директор спортивной школы «Жас батыр».

Чемпионат Казахстана по самбо завершился 17 сентября в Аксае. Соревнования прошли в 10 весовых категориях среди юношей и девушек. За звание сильнейшего боролись 640 самбистов из 18 команд.


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