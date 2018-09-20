Главный тренер Казахстана по street workout проведет тренировку в Актау

Фото автора из архива Lada.kz
Общая тренировка пройдет сегодня, 20 сентября, в 19:00 на площадке на набережной 15 микрорайона.
- Приветствую город Актау. Федерация Street Workout уже в вашем городе, а это значит сегодня будет очень жарко! Жду вас сегодня на общей тренировке по street workout на площадке 15 микрорайона в 19:00, - написал Айтым Жакупов.
Напомним, во время прошлогоднего визита в Актау Айтым Жакупов предложил открыть спортивный зал для занятий в зимнее время.
Рекордсмен Казахстана по подтягиваниям с отягощением Ильдар Ягъяев из Актау выиграл приз конкурса Challenge Street Workout - спортивную площадку, которую пообещал построить министр культуры и спорта РК.
- Приветствую город Актау. Федерация Street Workout уже в вашем городе, а это значит сегодня будет очень жарко! Жду вас сегодня на общей тренировке по street workout на площадке 15 микрорайона в 19:00, - написал Айтым Жакупов.
Напомним, во время прошлогоднего визита в Актау Айтым Жакупов предложил открыть спортивный зал для занятий в зимнее время.
Рекордсмен Казахстана по подтягиваниям с отягощением Ильдар Ягъяев из Актау выиграл приз конкурса Challenge Street Workout - спортивную площадку, которую пообещал построить министр культуры и спорта РК.
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