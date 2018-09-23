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ЛАДА.kz » Спорт

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 12:15

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Мангистауские спортсмены стали призерами чемпионата Азии по пауэрлифтингу

Четыре первых, а также второе и третье места на чемпионате Азии по пауэрлифтингу в отдельном виде упражнений «жим лежа» в Дубае завоевали мангистауские спортсмены. Об этом сообщил Арман Рыскали, старший тренер по пауэрлифтингу области.

Обладатели "золотых медалей"
Чемпионат Азии по пауэрлифтингу проходит в Дубае(Объединенные Арабские Эмираты) с 18 по 24 сентября 2018 года. Шесть мангистауских атлетов из Актау, Жанаозена и Мунайлинского района защищали честь Казахстана в отдельном виде упражнения «жим лежа». Соревнования проходили по правилам IPF (Международной Федерации Пауэрлифтинга).

Среди мужчин первые места заняли в весовой категории до 83 килограммов действующий чемпион мира и рекордсмен Аскар Шоханов и в весовой категории до 120 килограммов - призер мира, рекордсмен в весовой категории до 120 килограммов Арслан Суюншалиев. Среди женщин первое место в весовой категории до 84 килограммов заняла Жадыра Бермухамедова, выполнив норматив мастера спорта международного класса. Среди юниорок первое место в весовой категории до 72 килограммов заняла Томирис Корниенко, которая в 2016 году также была чемпионкой Азии. Среди юниоров второе место в весовой категории до 105 килограммов занял Махмуд Ондаган, а в весовой категории до 105 килограммов среди мужчин третье место завоевал Садуакас Салаватов.

- Наши спортсмены вложили свои деньги для участия в чемпионате и защиты чести нашего региона и страны. Участвовали и доказали, что они лучшие! Мы довольны результатами и хотим поблагодарить за вклад в спортсменов и упорный труд их наставников и тренеров Берика Ахметова и Куата Сарбалаева, - рассказал Арман Рыскали.

Фото и видео из архива спортсменов





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Мангистауские спортсмены стали призерами на чемпионате Азии по пауэрлифтингу по жиму лежа


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