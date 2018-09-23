Мангистауские спортсмены стали призерами чемпионата Азии по пауэрлифтингу

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Чемпионат Азии по пауэрлифтингу проходит в Дубае(Объединенные Арабские Эмираты) с 18 по 24 сентября 2018 года. Шесть мангистауских атлетов из Актау, Жанаозена и Мунайлинского района защищали честь Казахстана в отдельном виде упражнения «жим лежа». Соревнования проходили по правилам IPF (Международной Федерации Пауэрлифтинга).Среди мужчин первые места заняли в весовой категории до 83 килограммов действующий чемпион мира и рекордсмен Аскар Шоханов и в весовой категории до 120 килограммов - призер мира, рекордсмен в весовой категории до 120 килограммов Арслан Суюншалиев. Среди женщин первое место в весовой категории до 84 килограммов заняла Жадыра Бермухамедова, выполнив норматив мастера спорта международного класса. Среди юниорок первое место в весовой категории до 72 килограммов заняла Томирис Корниенко, которая в 2016 году также была чемпионкой Азии. Среди юниоров второе место в весовой категории до 105 килограммов занял Махмуд Ондаган, а в весовой категории до 105 килограммов среди мужчин третье место завоевал Садуакас Салаватов.- Наши спортсмены вложили свои деньги для участия в чемпионате и защиты чести нашего региона и страны. Участвовали и доказали, что они лучшие! Мы довольны результатами и хотим поблагодарить за вклад в спортсменов и упорный труд их наставников и тренеров Берика Ахметова и Куата Сарбалаева, - рассказал Арман Рыскали.