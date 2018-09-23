Актауские кикбоксеры стали призерами республиканского турнира

Актауская команда. Фото предоставил Нуртаза Турдыбеков
Актау на турнире представили 13 спортсменов под руководством тренера Нуртазы Турдыбекова. 11 из них стали призерами соревнований.
Золотых наград удостоились Мейиржан Сейтхан и Кайрат Канатов.
Рамазан Ермухан, Рамазан Абдижамиев и Базарбаев Маргулан стали обладателями серебряных медалей.
На третьей ступени пьедестала расположились Дулат Ордабек, Мейиржан Нугмитулла, Ернар Ахмет, Аскар Тынышбай, Мурат Курманбай и Алихан Саяси.
VII Республиканский турнир памяти акына и ветерана войны в Афганистане Азимбека Жакулиева завершился в Таразе 23 сентября.
Спортсмены выражают благодарность президенту областной федерации кик-тайбоксинга Айткали Тулеумаганбетову и главному тренеру по кикбоксингу Мангистауской области Есенмурату Селикову.
Золотых наград удостоились Мейиржан Сейтхан и Кайрат Канатов.
Рамазан Ермухан, Рамазан Абдижамиев и Базарбаев Маргулан стали обладателями серебряных медалей.
На третьей ступени пьедестала расположились Дулат Ордабек, Мейиржан Нугмитулла, Ернар Ахмет, Аскар Тынышбай, Мурат Курманбай и Алихан Саяси.
- Мы упорно готовились к этому турниру. Было сложно, но мы взяли свое. В планах подготовка к чемпионату Казахстана и международным турнирам, - поделился Нуртаза Турдыбеков.
VII Республиканский турнир памяти акына и ветерана войны в Афганистане Азимбека Жакулиева завершился в Таразе 23 сентября.
Спортсмены выражают благодарность президенту областной федерации кик-тайбоксинга Айткали Тулеумаганбетову и главному тренеру по кикбоксингу Мангистауской области Есенмурату Селикову.
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