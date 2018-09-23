«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 23 Сентября
+25...+22
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 352.54 KZT
  • €1 = 415.15 KZT
  • 1 RUB = 5.31 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 15:24

Просмотров: 161

Актауские кикбоксеры стали призерами республиканского турнира

Спортсмены удостоились 11 медалей различного достоинства на соревнованиях в Таразе. Результатами поделился Нуртаза Турдыбеков, старший тренер по кикбоксингу дворца спорта «Мангистау Арена».

Актауская команда. Фото предоставил Нуртаза Турдыбеков
Актау на турнире представили 13 спортсменов под руководством тренера Нуртазы Турдыбекова. 11 из них стали призерами соревнований.

Золотых наград удостоились Мейиржан Сейтхан и Кайрат Канатов.

Рамазан Ермухан, Рамазан Абдижамиев и Базарбаев Маргулан стали обладателями серебряных медалей.

На третьей ступени пьедестала расположились Дулат Ордабек, Мейиржан Нугмитулла, Ернар Ахмет, Аскар Тынышбай, Мурат Курманбай и Алихан Саяси.

Актауские кикбоксеры стали призерами республиканского турнира


- Мы упорно готовились к этому турниру. Было сложно, но мы взяли свое. В планах подготовка к чемпионату Казахстана и международным турнирам, - поделился Нуртаза Турдыбеков.


VII Республиканский турнир памяти акына и ветерана войны в Афганистане Азимбека Жакулиева завершился в Таразе 23 сентября.

Актауские кикбоксеры стали призерами республиканского турнира


Спортсмены выражают благодарность президенту областной федерации кик-тайбоксинга Айткали Тулеумаганбетову и главному тренеру по кикбоксингу Мангистауской области Есенмурату Селикову.

Актауские кикбоксеры стали призерами республиканского турнира

Актауские кикбоксеры стали призерами республиканского турнира


Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 


Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика