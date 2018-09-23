Актауские кикбоксеры стали призерами республиканского турнира

- Мы упорно готовились к этому турниру. Было сложно, но мы взяли свое. В планах подготовка к чемпионату Казахстана и международным турнирам, - поделился Нуртаза Турдыбеков.

Актау на турнире представили 13 спортсменов под руководством тренера Нуртазы Турдыбекова. 11 из них стали призерами соревнований.Золотых наград удостоились Мейиржан Сейтхан и Кайрат Канатов.Рамазан Ермухан, Рамазан Абдижамиев и Базарбаев Маргулан стали обладателями серебряных медалей.На третьей ступени пьедестала расположились Дулат Ордабек, Мейиржан Нугмитулла, Ернар Ахмет, Аскар Тынышбай, Мурат Курманбай и Алихан Саяси.VII Республиканский турнир памяти акына и ветерана войны в Афганистане Азимбека Жакулиева завершился в Таразе 23 сентября.Спортсмены выражают благодарность президенту областной федерации кик-тайбоксинга Айткали Тулеумаганбетову и главному тренеру по кикбоксингу Мангистауской области Есенмурату Селикову.